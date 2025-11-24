BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    SII presenta querella contra 12 personas de nacionalidad china por casinos de juego clandestinos

    El Servicio de Impuestos Internos afirmó que los querellados no registran la presentación de declaraciones mensuales de IVA e Impuesto a la Renta, por los ingresos obtenidos en el ejercicio de su giro de Casinos de Juego.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago 1 de abril 2025. El 1 de abril comienza la Operación Renta que lleva a delante el servicio de impuestos internos Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una nueva arremetida contra la informalidad para reducir la evasión y elusión realizó el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta vez el foco estuvo puesto en los juegos de azar y apuestas clandestinas.

    Por lo mismo presentó una querella contra 12 personas de nacionalidad china quienes estaban relacionados con esta actividad ilegal, ya que no contaban con la autorización legal, administrativa, ni municipal que les permita el desarrollo del giro de casinos o casas de apuestas.

    De acuerdo a los antecedentes del SII, entre octubre y noviembre de 2024, el servicio realizó controles de cumplimiento tributario en terreno en Chillán, donde pudo detectar diversos locales comerciales dedicados a la explotación de máquinas de azar y juegos de apuestas, conocidos como “casinos populares”, identificando comercios que contaban con una gran cantidad de máquinas de juego del tipo tragamonedas (entre 29 y 84 máquinas por local), además de la presencia de público al interior de estos locales.

    Además, el SII afirma que “parte de ellos no registran la presentación de declaraciones mensuales de IVA e Impuesto a la Renta, por los ingresos obtenidos en el ejercicio de su giro de Casinos de Juego; otros registran ingresos menores o declaran perdidas que no se condicen con el ejercicio comercial de Casino de Juegos que desarrollan; mientras otro grupo presenta sus declaraciones de impuestos, pero respecto del giro principal declarado, omitiendo los ingresos obtenidos a través de las máquinas de juego.

    Santiago 24 de agosto de 2015. Fachada del Servicio de Impuestos Internos. SII. Javier Torres/Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En el detalle de la investigación el Servicio menciona que “el carácter clandestino de estas actividades se verificó también al considerar que los locales comerciales en los cuales ejercen el giro de casinos de juego, mantienen vidrios polarizados con el objeto de evitar la fiscalización de la autoridad, carecen de patente municipal y no mantienen autorización de la Superintendencia de Casinos de juego para operar en la ciudad de Chillán”.

    La autoridad indica que este tipo de actividad comercial se encuentra legalmente restringida solo a ciertos operadores y en establecimientos denominados casinos de juegos, cuya existencia y número se encuentra también legalmente restringida, por lo que su ejercicio y explotación fuera del marco regulatorio no solo es un ilícito tributario, sino que podría configurar además el delito tipificado en el artículo 277 del Código Penal.

    Los delitos incluidos en la querella presentada por el SII corresponden ilícito previsto en el artículo 97, N°8 del Código tributario, que sanciona “el comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, con multa del 50% al 400% de los impuestos eludidos y con presidio o relegación en cualquiera de sus grados. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en su grado máximo”.

    23 Septiembre 2025 Fachada SII, Servicio de Impuestos Internos Foto: Andres Perez Andres Perez

    Respecto del perjuicio fiscal asociado a estos ilícitos, dado que se trata de actividades clandestinas desarrolladas por los querellados, por el momento no es posible determinar el monto del perjuicio ocasionado por estas actividades ilícitas, por lo que será determinado durante la investigación que desarrolle el Ministerio Púbico, acotó la entidad.

    Más sobre:ImpuestosSIIServicio de Impuestos Internos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    PS refuerza ofensiva sobre Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    PS refuerza ofensiva sobre Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”
    Chile

    PS refuerza ofensiva sobre Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata
    El Deportivo

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata

    Director de Azul Azul exige la renuncia de Michael Clark: “Nos mintieron; han superado todos los límites”

    “Mi papá se fue a la guerra”: la historia de Oleksandra Oliynykova, la tenista ucraniana que ganó la Copa LP en Colina

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales
    Cultura y entretención

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento
    Mundo

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Hamas pide aplicar la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos y critica las “continuas violaciones” al acuerdo por Israel

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad