Sitios prioritarios: Ministra Rojas extenderá plazo de consulta a noviembre y descarta efecto en actividades productivas

La ministra de Medio Ambiente aseguró que "las actividades productivas que se están desarrollando actualmente en sitios prioritarios no se verán afectadas".

Matías VeraPor 
Matías Vera
18/01/2023 RECHAZO PROYECTO DOMINGA EN LA FOTO, PUNTO DE PRENSA MINISTRA DEL MEDIOAMBIENTE MAISA ROJAS Y MINISTRO DE ECONOMIA NICOLAS GRAU FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Durante la mañana de este jueves, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ya había anunciado que extendería el plazo de la consulta pública respecto de la ley que creó que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“Lo importante acá es que para que podamos tener un diálogo positivo y un diálogo en que todos se sientan escuchados, vamos a extender el plazo de la consulta pública”, declaró la jefa de la cartera ambiental, pero sin precisar la extensión.

Ahora, en un video enviado por el ministerio, Rojas indicó que dicho plazo “se extenderá durante todo el mes de noviembre”.

Pero además, manifestó que “quiero aprovechar esta instancia para desmitificar algunas cosas que están circulando. Primero, los sitios prioritarios son instrumentos de conservación que orientan la planificación ecológica y territorial y ponen en valor nuestra riqueza natural como país”.

“Segundo, no hay ninguna actividad que no se pueda realizar dentro de los sitios prioritarios, a menos que sea ilegal. Tercero, y en esto quiero ser muy enfática, las actividades productivas que se están desarrollando actualmente en sitios prioritarios no se verán afectadas”, señaló la ministra en el registro.

Cerró invitando a participar del proceso de consulta, indicando que “nuestro patrimonio natural es un orgullo para los chilenos y chilenas y lo debemos cuidar entre todos y todas”.

La discusión nace por la ley SBAP, cuyo alcance ha concitado cuestionamientos en distintos sectores productivos del país, desde el minero al salmonero, incluyendo también a la construcción y la industria forestal, entre otros.

Así, las declaraciones de la ministra se dan luego la preocupación manifestada este miércoles por diferentes gremios productivos, que solicitaron más plazo para la consulta pública.

Más sobre:Sitios prioritariosMinistra de Medio AmbienteMaisa RojasLey SBAP

