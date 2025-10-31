Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad en el tercer trimestre

La compañía de servicios tecnológicos Sonda reportó una disminución de sus utilidades en el tercer trimestre. La firma entre julio y septiembre del 2024 logró ganancias de casi $15 mil millones (US$16 millones). Este año, su rentabilidad bajó un 62,5% hasta los $5.627 millones (US$6 millones).

Según explicó la compañía esta disminución se explico principalmente por un menor resultado operacional por $12.346 millones (US$13 millones), con una disminución de poco más de 22% versus el mismo trimestre de 2024. El ebitda de Sonda, por su parte, disminuyó casi un 12% al pasar de $93.165 millones (US$97 millones) a $82.224 millones (US$85 millones).

Tanto la contracción del resultado operacional como el del ebitda se explicó por “las inversiones tecnológicas en la región han mostrado una mayor ralentización, y al mayor esfuerzo comercial desplegado durante el año en el marco de la ejecución del plan estratégico 2025–2027, que busca fortalecer sus capacidades de venta y especialización por industria. Esta inversión estratégica está orientada a consolidar un portafolio de mayor valor, reforzando las bases para un crecimiento más rentable en los próximos periodos“, dijo la firma a través de un comunicado.

Además, los resultados se vieron afectadas por “una reducción significativa en 2025 del efecto contable positivo asociado a la hiperinflación en Argentina, así como a un impacto consolidado negativo de tipo de cambio en la conversión de moneda de reporte”, dijo Sonda.

Pese a ello, los ingresos de actividades ordinarias de Sonda aumentaron un 3% en el tercer cuarto del año, pasando de $1.077.129 millones (US$1.119 millones) a $1.110.163 millones (US$1.154 millones). Aunque hubo una merma en los ingresos del negocio digital, y de servicios digitales, fueron compensados por un incremento en el negocio transaccional.

Sonda destacó que los ingresos en la región cono sur aumentaron un 8,7%, y en la región andina un 6,3%. En Norteamérica y Brasil, las ventas de la compañía tecnológica disminuyeron un 12,9% y un 4,2% respectivamente.