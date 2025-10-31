Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad en el tercer trimestre
"Esta variación responde a que las inversiones tecnológicas en la región han mostrado una mayor ralentización, y al mayor esfuerzo comercial desplegado durante el año en el marco de la ejecución del plan estratégico 2025–2027", explicó la compañía.
La compañía de servicios tecnológicos Sonda reportó una disminución de sus utilidades en el tercer trimestre. La firma entre julio y septiembre del 2024 logró ganancias de casi $15 mil millones (US$16 millones). Este año, su rentabilidad bajó un 62,5% hasta los $5.627 millones (US$6 millones).
Según explicó la compañía esta disminución se explico principalmente por un menor resultado operacional por $12.346 millones (US$13 millones), con una disminución de poco más de 22% versus el mismo trimestre de 2024. El ebitda de Sonda, por su parte, disminuyó casi un 12% al pasar de $93.165 millones (US$97 millones) a $82.224 millones (US$85 millones).
Tanto la contracción del resultado operacional como el del ebitda se explicó por “las inversiones tecnológicas en la región han mostrado una mayor ralentización, y al mayor esfuerzo comercial desplegado durante el año en el marco de la ejecución del plan estratégico 2025–2027, que busca fortalecer sus capacidades de venta y especialización por industria. Esta inversión estratégica está orientada a consolidar un portafolio de mayor valor, reforzando las bases para un crecimiento más rentable en los próximos periodos“, dijo la firma a través de un comunicado.
Además, los resultados se vieron afectadas por “una reducción significativa en 2025 del efecto contable positivo asociado a la hiperinflación en Argentina, así como a un impacto consolidado negativo de tipo de cambio en la conversión de moneda de reporte”, dijo Sonda.
Pese a ello, los ingresos de actividades ordinarias de Sonda aumentaron un 3% en el tercer cuarto del año, pasando de $1.077.129 millones (US$1.119 millones) a $1.110.163 millones (US$1.154 millones). Aunque hubo una merma en los ingresos del negocio digital, y de servicios digitales, fueron compensados por un incremento en el negocio transaccional.
Sonda destacó que los ingresos en la región cono sur aumentaron un 8,7%, y en la región andina un 6,3%. En Norteamérica y Brasil, las ventas de la compañía tecnológica disminuyeron un 12,9% y un 4,2% respectivamente.
