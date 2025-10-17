SQM y Talga Group terminan alianza para un proyecto en Suecia y la australiana apunta a las autoridades locales

A mediados del 2024, la empresa de materiales y tecnología para baterías Talga Group y la filial australiana de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) habían anunciado un acuerdo para una empresa en conjunta para desarrollar un proyecto en Suecia. Sin embargo, a un poco más de un año del anuncio, el joint venture llegó a su fin.

Según informó la australiana, se acordó rescindir el acuerdo para el Proyecto Aero, propiedad al 100 % de Talga.

La australiana apuntó a las autoridades de Suecia. “La decisión se toma tras considerar que la Inspección de Productos Estratégicos de Suecia (Autoridad de Inversión Extranjera Directa) no ha cumplido una condición previa en un plazo razonable.”, dijo en un comunicado.

El fin de la alianza es inmediato y se realiza antes de “cualquier actividad formal de la empresa conjunta, sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidades, tal y como se establece en los términos originales de la empresa conjunta anunciados el año pasado”.

La firma con sede en Australia, detalló que Aero alberga minerales críticos como galio, cesio y litio, descubiertos inicialmente por Talga a fines de 2023.

“La empresa ha completado un muestreo de superficie adicional durante el reciente verano europeo, cuyos resultados se están ultimando en estos momentos”, agregó sobre los estudios de las instalaciones.

Sobre el futuro del proyecto Aero, Talga dijo que ahora tiene “la intención de avanzar en las conversaciones con las múltiples partes que han expresado su interés en Aero, con el fin de aprovechar nuevas oportunidades y el valor del proyecto”.