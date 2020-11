Steven Wieting, economista jefe de CITI: "Los inversionistas ven esto como la primera noticia creíble sobre un avance hacia una economía global post Covid-19″

Los fundamentales no cambiarán de aquí a fin de año, pero el avance de la vacuna de Pfizer y BionTech ofrece un horizonte de recuperación económica más nítido, al menos a partir del segundo semestre del 2021. Así lo afirma Steven Wieting, estratega jefe de inversiones y economista jefe de Citi, quien en entrevista con PULSO ofrece un análisis contundentemente positivo a partir de lo que el denomina “muy buenas noticias para el mercado”.

¿Cómo cambia el panorama para la economía y los mercados un avance importante hacia una vacuna contra el coronavirus?

-Aunque están los resultados de la elección de Estados Unidos, encontrar la solución al coronavirus sería la noticia más importante para la economía del mundo en 2021 y en adelante. Los inversionistas ven esto como la primera noticia creíble sobre un avance hacia una economía global post Covid-19.

Entre los epidemiólogos el escenario base era que se llegara a una vacuna que bloqueara en un 75% el coronavirus. Desde ese punto de vista, creemos que la recuperación de la economía mundial se volverá mucho más ampliamente desplegada para la segunda mitad del próximo año.

En el plazo inmediato todavía hay problemas con la propagación del virus, lo que sigue dañando a algunos sectores, como el de viajes internacionales, turismo y hospedaje. Pero esos no son todos, hay muchos otros que están deprimidos en la actualidad. Una vacuna efectiva no será distribuida al mismo tiempo alrededor del mundo, por lo que el cambio en la economía mundial se conseguirá por bloques durante el próximo año. Con todo, una vacuna con una efectividad de 90% es realmente muy bienvenida.

¿Qué implicancias tiene esto para su estrategia?

-Lo que nosotros hemos tratado de hacer en los mercados financieros es estar sobreponderados en los sectores que habían caído muy dramáticamente y no se habían recuperado. Lo que estamos viendo hoy (ayer) es que las tecnológicas del Nasdaq están a la baja, a pesar de las grandiosas noticias. Zoom, que ha tenido un tremendo desempeño en el año, ahora cae más de 13%. Pero si miras a las aerolíneas, inmobiliarias, centros comerciales, que han bajado de manera extraordinaria, con esta noticia y su desarrollo en los próximos meses y trimestres van a dar cuenta de que nos estamos adentrando a una era post coronavirus. Eso es una muy buena noticia para el mercado.

¿Cómo ve a América Latina en este contexto?

-Como ustedes no tienen un mercado accionario dominado por empresas tecnológicas, pero sí muchas relevantes de sectores como el petróleo o las finanzas, que han estado golpeadas por el Covid, vemos que esto también va a significar un alivio para América Latina. Esto no es algo que creamos que va a continuar para siempre, pero ciertamente hay importantes posibilidades de que se puedan revertir varios de los malos desempeños que hemos visto durante 2020.

Meses atrás el mercado se entusiasmó con una la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. ¿Qué hace a esto diferente?

-Esta noticia es diferente a las que habíamos visto antes. Se hicieron algunos legítimos progresos en los estudios sobre el virus, en ventiladores en el sistema de salud o en antivirales que ayudaban a la autodefensa del cuerpo. Todo eso estaba ayudando a la gente a sobrevivir. Sin embargo, este avance particular es fruto de estudios clínicos de largos meses y de amplias pruebas clínicas, con cientos de voluntarios. Ha sido científicamente probada. Esta es la primera evidencia de que estamos ante una vacuna efectiva que ha sido producida para poder ser distribuida. Es cierto que ante esto los mercados no se van a mover en una sola dirección. De hecho, se ve que los inversionistas están en posiciones cortas en sectores como las aerolíneas, porque no vamos a ver un efecto inmediato en los fundamentales. Pero para los inversionistas que tenemos más paciencia y estamos mirando cuán diferente va a ser la economía durante el curso del próximo año, nos vamos a mantener, por lo tanto no deberíamos ver caídas tan profundas. La economía mundial va a cambiar gracias a esta vacuna y otros tratamientos de salud.

¿Quiénes se cuentan entre los ganadores de esta noticia?

-Las empresas de los sectores de finanzas, inmobiliarias, centros comerciales, arriendos de departamentos en centros urbanos, hospedaje, entretenimiento, aerolíneas, turismo... Creo que va a haber una tremenda demanda de viajes de turismo, mientras que los viajes de negocios nunca volverán a ser lo mismo.

Los fundamentales no van a ser nada diferentes de aquí a fines de año o incluso en el primer trimestre de 2021, pero si miras de ahí para adelante veremos las cosas de manera muy diferente. Ciertamente los viajes internacionales lucirán muy peligrosos hasta muy tarde el próximo año. Pero estamos convencidos de que se estamos viendo la luz al final del túnel para muchos de esos sectores.

¿Qué tan persistentes pueden ser las bajas que vimos entre las tecnológicas?

-Las acciones de las tecnologías de la información y las de telecomunicaciones han tenido un desempeño sobresaliente, porque ofrecieron soluciones para una economía que convive con el Covid-19. En ese marco, sí me parece que enfrentarán un medioambiente de retornos más bajos, pero eso no significa que vea un colapso en su demanda. En general, no veamos un declive relevante en sus fundamentales.