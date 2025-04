Susan Collins de la Reserva Federal dice que están “absolutamente listos” para estabilizar los mercados si es necesario

La Reserva Federal (Fed) “estaría absolutamente preparada” para desplegar su potencia de fuego para estabilizar los mercados financieros si las condiciones se tornaran desordenadas, según afirmó Susan Collins, directora de la sede del banco central estadounidense de Boston.

Collins dijo este viernes al Financial Times que “los mercados siguen funcionando bien” y que “no observamos problemas de liquidez en general”. Sin embargo, añadió que el banco central estadounidense “cuenta con herramientas para abordar las preocupaciones sobre el funcionamiento del mercado o la liquidez en caso de que surjan”.

Reserva Federal dice que está “absolutamente lista” para estabilizar mercados si es necesario HANDOUT

“Hemos tenido que desplegar con bastante rapidez diversas herramientas”, declaró, refiriéndose a intervenciones anteriores para abordar la situación caótica de los mercados. “Estamos totalmente preparados para hacerlo según sea necesario”, afirmó, agregando que cualquier intervención de la Fed dependería de “las condiciones que estuviéramos viendo”.

El banco central intervino durante un período de importante disfunción del mercado durante la crisis del coronavirus en 2020, cuando los mercados de financiación críticos se paralizaron porque los inversionistas estaban presos del temor de cómo afectaría la pandemia a la economía mundial.

En respuesta a la crisis, la Fed reactivó programas utilizados durante la recesión financiera para aliviar la presión sobre los mercados de crédito, y además implementó compras históricas de deuda corporativa. Al mismo tiempo, recortó las tasas de interés hasta casi cero y levantó el tope de adquisiciones de bonos del Tesoro como parte de su estrategia en 2020.

Reserva Federal dice que está “absolutamente lista” para estabilizar mercados si es necesario CARLO ALLEGRI

La directora de Boston también afirmó que la Fed tiene a su disposición “facilidades adicionales permanentes que pueden ayudar a apoyar el funcionamiento del mercado, que ya están en vigor”.

Sus declaraciones fueron suficientes para contener la venta de bonos y dar aire a la bolsa, con Wall Street acelerando las ganancias y cerrando con ganancias.

El índice de referencia S&P 500 finalizó la jornada con un alza del 1,81%, el Nasdaq con un 2% y el Dow Jones un 1,56%. Pese a todas las turbulencias, el primero de estos tres índices cerró su mejor semana desde noviembre de 2023, y el Nasdaq, la mejor desde noviembre de 2022.

Desconfianza en los activos estadounidenses

La crisis financiera detonada por los aranceles del presidente Donald Trump sigue vigente, pero el tsunami bursátil de la última semana ha mutado en un cuestionamiento más profundo de la arquitectura financiera. Ahora, son los mercados de divisas y el de la deuda los que ofrecen violentos altibajos.

Reserva Federal dice que está “absolutamente lista” para estabilizar mercados si es necesario TIMOTHY A. CLARY

La rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años, una variable que cuanto más elevada es peor resulta para el país que la emite porque tiene que pagar más por su deuda, pasó de subir 16 puntos básicos en la sesión a apenas cuatro, hasta un 4,49%, todavía lejos del 3,99% de la semana anterior.

Lo que en Estados Unidos se teme es que, más que una reacción directa a los aranceles, los movimientos de los últimos días sean un síntoma de que el mundo ya no confía de la misma manera en la primera economía del mundo.

“Claramente, hay un éxodo de los activos estadounidenses. Una caída en el mercado de divisas y bonos nunca es una buena señal”, afirmó Kyle Rodda, analista de mercados de la empresa de servicios de inversión Capital.com. “Esto va más allá de considerar la desaceleración del crecimiento y la incertidumbre comercial”, añadió a El País.

Al tiempo que los activos estadounidenses pierden la etiqueta de valores seguros, otras monedas como el yen japonés y el franco suizo, y también metales preciosos como el oro, pelean por convertirse en los activos al que recurren los inversores para protegerse de la volatilidad. “Estamos profundamente preocupados por la falta de confianza actual entre los inversores en Estados Unidos”, dijeron al diario español los analistas del banco Nomura.

La inflación amarra a la Fed

A pesar del alivio temporal proporcionado por las palabras de Collins, los analistas reiteran que el efecto inflacionista de los aranceles son un obstáculo para que la Fed adopte una postura más suave. John Williams de la Reserva Federal de Nueva York, advirtió al Financial Times que los aranceles de Trump podrían hacer subir drásticamente la inflación, incrementar el desempleo y debilitar significativamente el crecimiento económico del país.

La presidenta de la Reserva Federal de Boston también previó que la inflación podría superar el 3% este año. Aseguró que los recortes de emergencia de las tasas no serían la principal herramienta para responder a cualquier deterioro del funcionamiento del mercado. “La principal herramienta de tasa de interés que utilizamos para la política monetaria ciertamente no es la única herramienta disponible y probablemente no sea la mejor manera de abordar los desafíos de liquidez o funcionamiento del mercado”, dijo.