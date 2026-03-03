Telecomunicaciones al cierre de 2025: TV de pago alcanza su menor nivel desde 2012 y el 5G crece con fuerza

El último informe de estadísticas de la industria de las telecomunicaciones evidencia la rápida masificación del 5G en las conexiones móviles, acercándose a pasos agigantados al 4G, con una distancia de menos de 3 mil conexiones en un universo de 22,7 millones.

Al cierre del 2025, las conexiones 5G llegaron a 9.698.786, lo que equivale a un incremento de casi 60% versus los registros de diciembre del 2024, cuando alcanzó 6.107.000. Así, pasó de representar un 26% de los servicios de internet móvil (3G+4G+5G), a un 43%, de acuerdo al último informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

“Las estadísticas sectoriales nos muestran un importante crecimiento de las conexiones 5G, impulsadas por la entrada en operación de las antenas correspondientes al segundo concurso 5G que impulsamos en esta administración. Los números muestran que dejaremos un Chile más conectado (...) con un rápido crecimiento de conexiones móviles de última generación, dijo el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

En tanto, el 4G ha ido disminuyendo en número en conexiones y a su vez su peso en el internet móvil va a la baja. En 2024 totalizó 16,2 millones de conexiones y en 2025 se redujo a 12,7 millones, equivalentes a una caída de 11%. Así, pasó de representar un 70% a un 56% de los servicios.

En el mercado de internet móvil, el líder sigue siendo Entel, que consolida una participación de 35,3%, con un alza de 0,1 punto en un año. Wom ocupa el segundo lugar, aunque su cuota cayó desde 25,6% a 24,5%.

Durante el 2025, el Grupo ClaroVTR logró sobrepasar a Movistar, y quedarse con el tercer lugar, con un 20,1% de participación (un salto de 1,2%). La firma, perteneciente ahora a Millicom, quedó en cuarta posición con un 19%, 0,4 punto menos que en diciembre del 2024.

“Se observan alzas en algunos operadores en los últimos 12 meses (Claro-VTR con 5,3%) y bajas en los últimos 12 meses (Movistar con 3,5%, Entel con 1,6% y Wom con 5,8%)”, detalla el informe de la Subtel respecto a las conexiones de las empresas.

Respecto a internet fijo, la fibra óptica tuvo un crecimiento de 18,5% en un año. Esta tecnología alcanzó un peso total de 84% del total de las conexiones, equivalente a más de 4 millones.

En este segmento, Claro VTR y Movistar desde fines del 2022 vienen peleando el liderazgo palmo a palmo. Aunque en 2024 la filial de América Móvil en Chile era el número 1, con un 28,9% de participación de mercado, en 2025 la redujo a un 26,7%. Con esto Movistar, ahora de Millicom, tomó el liderazgo, con una cuota de 27,8%. Eso sí, también la disminuyó, puesto que en diciembre del año anterior tenía el 28,5%.

“Destaca Entel y Mundo Pacífico con crecimientos en los últimos 12 meses de 11,5% y 9% respectivamente”, sostiene el informe. Estas tienen una participación de 10,1% y 20,9% cada una, ambas con aumentos en su participación de mercado.

La TV de pago sigue en picada

El escenario de la televisión de pago profundizó su caída durante el 2025, con lo que sumó cuatro años a la baja desde el 2021 a la fecha, perdiendo más de 900 mil suscriptores en dicho periodo.

Al cierre de diciembre, los suscriptores de televisión de pago llegaron a 2.546.543, una baja de 11% en los últimos doce meses. Asimismo, este es su menor nivel en un término de año desde el 2012, cuando llegaba a 2.159.979 suscriptores.

La caída se produjo tanto en la televisión alámbrica como la satelital. La primera de estas tecnologías llegó a diciembre con 2.034.489 suscriptores, equivalentes a una contracción de 5% en un año. Este es su menor nivel desde el segundo trimestre del 2021.

En tanto, la televisión satelital experimentó una caída más abrupta. En diciembre las suscripciones llegaron a 512.054, lo que significó una disminución de 29% versus los 722.310 abonados registrados al cierre del 2024. Este es el nivel más bajo desde que la Subtel tiene registro (2010).

La televisión de pago alcanzó una penetración de 12,6 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2025 y de menos del 39% de los hogares. Sin embargo, el informe muestra que las conexiones de internet fija más TV de pago va creciendo lentamente, al borde de alcanzar 1,5 millones de enlaces.

Dos de las cuatro empresas más relevantes del mercado tuvieron disminuciones en sus participaciones. Directv cayó desde 17,9% a 16,2% y Movistar pasó de 20,5% a 20,1%.

Pero Claro VTR y Mundo Pacífico han aumentado su cuota en este segmento de las telecomunicaciones. La empresa de América Móvil alcanzó una participación de 35,4%, 0,8 punto más que en diciembre del 2024. Mundo Pacífico, por su parte, subió 2,8 puntos en un año, hasta un 17%.