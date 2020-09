Tesla planea extraer su propio litio en EEUU para cumplir con la reducción de costos de sus baterías

Tesla Inc. aseguró sus propios derechos de extracción de litio en Nevada, después de abandonar un plan para comprar una empresa allí, según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de automóviles mantuvo conversaciones en los últimos meses con Cypress Development Corp., que busca extraer litio de depósitos de arcilla en el suroeste de Nevada, pero las partes no llegaron a un acuerdo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

La fabricante de automóviles eléctricos, que se ha comprometido a reducir sus costos de batería en un 50%, en cambio se centró en el plan que su director ejecutivo, Elon Musk, describió la semana pasada para excavar en busca de litio por sí solo en el estado.

La producción de litio a partir de arcilla ha resultado hasta ahora difícil y costosa. Ninguna empresa ha podido producir cantidades comerciales utilizando la práctica. Pero un impulso hacia la minería está en el centro del plan de Tesla para reducir los costos de las baterías y cumplir la promesa de llevar al mercado un automóvil eléctrico de US$25.000.

Musk dijo a inversores la semana pasada que Tesla ha asegurado el acceso a 4.000 hectáreas de depósitos de arcilla rica en litio en Nevada y planea utilizar una nueva “forma muy sostenible” de extraer el metal.

Tesla no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios. Cypress declinó comentar sobre las conversaciones con la fabricante de automóviles.

La decisión de Tesla de fabricar sus propias celdas de batería e iniciar la producción de cátodos de batería y materias primas asociadas tiene como objetivo agregar capacidad interna junto con acuerdos con proveedores externos, a medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos. Este mes, la empresa firmó un acuerdo de materias primas a cinco años con Piedmont Lithium Ltd., que tiene un proyecto en Carolina del Norte.

La obtención de litio a partir de depósitos de arcilla generalmente se ha considerado demasiado difícil y costosa, debido a las bajas tasas de recuperación, según la analista de BloombergNEF Sharon Mustri. BNEF proyecta que alrededor del 5% del suministro mundial de litio extraído puede provenir de recursos no convencionales, principalmente arcilla, para 2030.

Las materias primas de litio se extraen con mayor frecuencia en operaciones de salmuera que bombean líquido de depósitos subterráneos a grandes estanques de evaporación o en minas tradicionales de roca dura.

“Este movimiento de Tesla respalda la importancia de las arcillas como una fuente futura de litio en Estados Unidos”, dijo el director ejecutivo de Cypress, Bill Willoughby, en un comunicado enviado por correo electrónico, refiriéndose al plan de Tesla para extraer litio de la arcilla.

Musk dijo que Tesla se está enfocando en el desarrollo de un proceso para extraer el metal usando cloruro de sodio o sal de mesa, en lugar de reactivos químicos más costosos. Ninguna otra mina utiliza este proceso hasta la fecha, según Mustri.

Los planes para utilizar una tecnología que aún no se ha probado a escala han provocado el escepticismo de algunos analistas. “El litio nunca se ha producido a partir de arcilla en cantidades comerciales”, dice Chris Berry, presidente de House Mountain Partners, una consultora de la industria.