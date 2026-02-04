SUSCRÍBETE POR $1100
    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Sebastián Fernández, gerente general de Conexión Energía, titular de la iniciativa, dijo que tienen "acuerdos con la gran mayoría de ellos y con los que no se llegue a acuerdo, hay instrumentos que nos permiten el uso del territorio para asegurar la continuidad de la construcción de la línea de transmisión".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    líneas de transmisión eléctrica

    Este miércoles la megalínea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, que conectará la Región de Antofagasta y con la Metropolitana, dio el puntapié inicial a su obra. En la jornada, Sebastián Fernández, gerente general de Conexión Energía, titular de la iniciativa, dijo que “este proyecto ya tiene la admisibilidad de todas las concesiones eléctricas. Nuestro gran objetivo y principal es que ojalá lleguemos a acuerdos voluntarios con todos los propietarios”.

    La iniciativa, que totaliza US$1.480 millones, recorrerá cinco regiones del país mediante una línea de transmisión de corriente continua que se extenderá por 1.346 kilómetros. Considera una superficie total de 788 hectáreas y casi 2.700 torres.

    Gerente general de Conexión Energía, Sebastián Fernández.

    El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, que asistió al acto, dijo que “como gobierno nos declaramos muy satisfechos de que este proyecto vea la luz e inicie su construcción”. Y agregó que con esto, “se van a abaratar los costos, porque llega energía que es más barata en el norte y que no está disponible en el centro del país en este momento”.

    Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, precisó que Kimal-Lo Aguirre “es un excelente ejemplo de cuando un proyecto es bueno, fluye, avanza en la evaluación ambiental y en prácticamente dos años obtuvo su permiso ambiental, su RCA y ha estado obteniendo también esos permisos sectoriales después del permiso ambiental”.

    Las empresas detrás del proyecto son Transelec, ISA Inversiones y Chile HVDC Transmission. Esta última, propiedad de la firma China Southern Power Grid.

    Un aspecto clave de la iniciativa ha sido la liberación predial para instalar las estructuras con las que operará. De hecho el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) precisó en su último informe de avance sobre Kimal-Lo Aguirre, que había propietarios con los que no se había podido llegar a un acuerdo, lo que requeriría de una concesión eléctrica.

    Fernández precisó a Pulso que el proyecto “ya tiene la admisibilidad de todas las concesiones eléctricas. Nuestro gran objetivo y principal es que ojalá lleguemos a acuerdos voluntarios con todos los propietarios. De hecho, cuando nosotros miramos nuestro trazado, más de un 50% del trazado está en terrenos fiscales y la única forma de negociación es a través de la concesión eléctrica. Respecto de las concesiones y las negociaciones con los privados, tenemos acuerdos con la gran mayoría de ellos y con los que no se llegue a acuerdo, hay instrumentos que nos permiten el uso del territorio para asegurar la continuidad de la construcción de la línea de transmisión (...) se impone la concesión eléctrica y ya está definido el trazado”.

    El gerente general de Conexión también explicó que “todos los elementos tecnológicos de este proyecto no se fabrican en Chile. Son elementos muy sofisticados, de dimensiones que nunca se han construido en Chile, y en general el gran desarrollador de proyectos HVDC en el mundo hoy día es China. O sea, la vanguardia en términos tecnológicos es China. Y respecto de la construcción hay múltiples empresas... tenemos empresas indias, colombianas, chilenas, de distintos orígenes y yo diría que no tenemos mucho sesgo“.

    Los principales contratos de este proyecto son las conversoras. “Las conversoras son el corazón tecnológico del proyecto, donde además se ubican los transformadores, la sala de válvulas, son los elementos más críticos. Y esos son los contratos más significativos que es con un consorcio, de CSGI con XEEC, de empresas chinas”, concluyó Fernández.

