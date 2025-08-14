Toesca inicia liquidación de su fondo inmobiliario con venta de primer activo

La administradora general de fondos Toesca inició el proceso de liquidación de su fondo de inversión Toesca Rentas Inmobiliarias, que cuenta con activos por más de US$200 millones, con un acuerdo de venta para un primer activo.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la gestora dijo que a través de una promesa de compraventa suscrita el 12 de agosto Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión acordó vender el 99,993% de los derechos sociales de que es titular en la sociedad Inmobiliaria Machalí Limitada, a las sociedades Inmobiliaria Alfa SpA e Inversiones Lican SpA.

Por su parte, Toesca Holding SpA, sociedad controladora de Toesca Administradora General de Fondos, por el mismo instrumento privado del 12 de agosto, prometió vende a los mismos compradores el 0,007% de los derechos sociales de que es titular en Inmobiliaria Machalí Limitada.

De esta forma, Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión y Toesca Holding SpA, venderán el 100% de los derechos sociales de que son titulares en Inmobiliaria Machalí Limitada, propietaria del strip center Paseo Machalí, ubicado en la comuna del mismo nombre en la Sexta Región.

Cierre de la operación

El acuerdo está sujeto “a los términos y condiciones propios de transacciones de esta naturaleza, todos los cuales constan en la promesa de compraventa. La fecha de cierre de la compraventa prometida será, a más tardar, el día 29 de septiembre de 2025, plazo máximo para la finalización de las gestiones necesarias para la suscripción de los documentos y contratos definitivos”, señaló Toesca.

Agregó que “estimamos que el impacto de la enajenación de los derechos sociales de Inmobiliaria Machalí Limitada será positivo para el fondo y para el valor de sus cuotas dado que una vez celebrado el contrato de compraventa prometido y recibido el pago del precio, se generará una utilidad financiera para el fondo”.

No se dieron a conocer los montos de la operación. Toesca adquirió el strip center Paseo Machalí en agosto de 2017 por US$7 millones.

La venta se da en un contexto para los fondos de renta que no muestra señales de mejorías. Ya son varios los vehículos que han enfrentado problemas en los últimos años, y algunos incluso su liquidación.