Trabajadores de Entel y empresa mantienen conflicto por pago de metas cumplidas

Se mantiene el conflicto entre el sindicato número 1 de Entel con la empresa por el pago de metas cumplidas. Hace seis meses, la Dirección del Trabajo determinó que son ilegales los descuentos por anulaciones de contratos por decisión del cliente y el tope de 130% en las metas de los incentivos remuneracionales de los ejecutivos de Desarrollo de ENTEL.

De acuerdo a los trabajadores, los sindicatos N°1, de Ingenieros Civiles, Ingenieros y Profesionales, y de Empresas Entel PCS Telecomunicaciones acudieron hasta el ente regulador “tras más de cuatro años de infructuoso diálogo con la compañía para denunciar el modelo de incentivos, que impide a los trabajadores acceder a un pago justo por sus labores”.

Es que, para ellos, el cálculo para las remuneraciones variables limita a un porcentaje (130%) aun cuando el trabajador haya tenido un rendimiento superior respecto a la meta establecida y además descuenta desactivaciones, migraciones y anulaciones de contratos por decisión del cliente hasta 7 meses atrás.

Al respecto el presidente del sindicato N°1, Javier López aseveró que “Entel está vulnerando el derecho de nuestros y nuestras compañeras porque se niega a cumplir con lo que la propia Dirección del Trabajo dictaminó, es decir, que Entel no puede colocar límites a las metas logradas por las y los trabajadores, como lo hace hoy para no pagar lo justo; no puede descontar a la o el ejecutivo, en sus remuneraciones, las renuncias voluntarias de clientes, portabilidades a otras compañías o migraciones de suscripción de prepago; y tampoco lo puede hacer en el caso que la operación o venta no prospere”.

Añadió que “el dictamen de la Dirección del Trabajo ocurrió en septiembre y hasta hoy no ha habido ningún acercamiento o voluntad de la empresa por cumplir lo dictaminado, vulnerando los derechos de las trabajadoras y trabajadores de una de las empresas más importantes en el área”, manifestó.

Por su parte, el presidente del sindicato Ingenieros y Profesionales Entel, Carlos Esparza, señaló que “la empresa solo busca dilatar el cumplimiento de la norma, ya que, hasta ahora sólo ha buscado desconocer las atribuciones de la Dirección del Trabajo y no ha profundizado sobre el fondo de lo resuelto, es decir, las demandas justas que tenemos como trabajadores y trabajadoras”.

Desde las empresas señalaron que “nuestro modelo de retribución ha sido diseñado para asegurar una remuneración justa a nuestros colaboradores, asegurar el estándar de excelencia en el servicio que hemos comprometido a nuestros clientes y, al mismo tiempo, cumplir a cabalidad la normativa laboral vigente”.

Respecto al oficio ordinario de la Dirección del Trabajo, sostuvieron que “vemos que hay coincidencia en la mayoría de los puntos que se abordan y nuestro modelo de remuneración a aquellos colaboradores que se desempeñan en el área de desarrollo de ventas ya los ha incorporado como política o está en proceso. Por ejemplo, estamos de acuerdo en lo que se plantea respecto al devengo de remuneraciones, por lo que hemos continuado trabajando internamente para incorporar mejoras en el sistema y en la actualidad no tenemos casos en controversia”.

Ahora, en lo referido a la fijación de topes en las remuneraciones variables, puntualizaron que “en enero de este año solicitamos a la DT una reconsideración parcial del oficio, por cuanto estimamos que el nuevo criterio excede las facultades de la autoridad que emite el pronunciamiento y no se ajusta a las prácticas habituales y aceptadas en muchas industrias”.