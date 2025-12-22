Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

El tráfico aéreo tuvo una muy buena racha durante el 2024, pero este 2025 su comportamiento ha sido mixto entre los segmentos internacionales y nacionales, con subidas y bajadas mes a mes. El desempeño ha sido particularmente negativo para el transporte de pasajeros doméstico. Con esto, con el cierre de noviembre el tráfico aéreo acumula cuatro meses a la baja.

De acuerdo a las cifras de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), en noviembre se transportó un total de 2.234.339 pasajeros desde y hacia los aeropuertos de Chile, lo que es un 8,2% menos de los niveles alcanzados en el mismo mes del 2024. Esta es la mayor disminución desde marzo del 2021, cuando aún las operaciones aeronáuticas sufrían los efectos de la emergencia sanitaria.

Desde agosto en adelante se ha visto una disminución del tráfico aéreo, pero la merma fue progresando mes a mes. En el octavo mes del año cayó un 0,2%, en septiembre un 3,2%, en octubre un 4,1%, y en noviembre se consolidó la tendencia con una caída de más de 8%. Desde septiembre en adelante, ha sido tanto el tráfico doméstico como el internacional los que han empujado a la baja.

Es que el tráfico se pasajeros en vuelos internacionales llevan desde entonces cayendo, pese a un buen desempeño durante los primeros 8 meses del 2025. En noviembre totalizó 944.845 personas trasladadas en este segmento, lo que corresponde a una caída de 5% en el penúltimo mes del año.

En tanto, el flujo de viajeros en rutas nacionales ha estado en una tendencia más negativa que positiva durante el año, con apenas dos meses por sobre el nivel del 2024. Desde julio en adelante ha sostenido una racha negativa, pero en noviembre presentó su mayor caída, al retroceder un 10,4%, hasta los 1.289.494 pasajeros transportados en el segmento.

Al respecto el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo: “El último informe deja en evidencia el impacto que tuvo la huelga que tuvo uno de los principales operadores aéreos. En ese sentido, por primera vez se registró una contracción total cercana a las dos cifras, donde el segmento doméstico fue el más afectado. Pese a lo anterior, el resultado acumulado del año sigue siendo superior al del año pasado, con casi 26 millones de pasajeros transportados a noviembre de 2025″.

La autoridad se refiere a la huelga de pilotos de Latam, por la cual la aerolínea suspendió varios vuelos entre el 12 y el 24 de noviembre. De hecho Latam redujo el número de pasajeros domésticos un 11,4% en el mes, y un 4,9% los internacionales. Pese a ello, no es la aerolínea que más decae, puesto que Sky disminuyó su tráfico nacional un 21% e internacional un 28%.

El año acumula 25.840.649 personas, equivalentes a una variación de 0,9% por sobre el mismo periodo del 2024. Es el flujo internacional el que impulsa las cifras azules, al subir un 4,1%, mientras que el doméstico cae un 1,5%.

Eduardo Hardessen, gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), apuntó a que “seguiremos observando con detención el comportamiento del tráfico en los próximos meses para evaluar si se trata de un fenómeno transitorio o de una tendencia más estructural. De confirmarse este último caso, será fundamental analizar en detalle sus causas y generar las condiciones que permitan sostener una recuperación consistente del sector”.

Los destinos que más afectados

Hubo caídas en las 10 rutas más transitadas en el mercado doméstico en noviembre, y en la suma de todas ellas, que totalizan 73,7% de participación, decrecieron su tráfico un 12,7%. Las que más caen son las conexiones entre Santiago con Temuco, Arica y La Serena, que tuvieron una merma de 29%, 25,7% y 24,7%. Las que menos caen son las rutas Santiago-Antofagasta, con un 0,3% menos, Santiago-Calama con un disminución de 2,1%, y Santiago-Concepción, con un 7,1%.

“La oferta doméstica, medida como la disponibilidad de asientos por kilómetro (ASK) en rutas domésticas, registra en noviembre una contracción interanual de 10,5%, caída acentuada por la huelga de pilotos del principal operador en el país“, precisa el informe de la JAC, refiriéndose nuevamente al caso de Latam.

En lo internacional, se observa que los 5 principales países de destino u origen registraron caídas en noviembre: Brasil (10,2%), Argentina (10%), Perú (5,9%), Estados Unidos (13,1%), y Colombia (2,9%).

“En el caso de Brasil, la caída se explica por menores flujos desde/hacia Sao Paulo (-10,0%), Florianópolis (-22,5%) y Río de Janeiro (-8,8%), todos con una alta base de comparación. Compensaron parcialmente al alza las ciudades de Porto Alegre (afectada en la base de comparación por un evento climático), y los nuevos destinos Fortaleza y Recife. Por su parte, la caída de Argentina se debe principalmente a un menor flujo desde/hacia Buenos Aires (-11,4%) y Mendoza (-7,7%). Estados Unidos mostró una caída generalizada de casi todas sus ciudades, destacando la contracción de Miami (-22,8%), Dallas (-22,1%) y Atlanta (-11,8%)“, explica el informe. Esas 3 ciudades son también hub de conexión hacia otros destinos de EE.UU.

Aunque de las 10 rutas más relevantes en el tráfico aéreo nacional, 8 vieron un deterioro del flujo de pasajeros, mientras que otras dos lograron mejorar su desempeño versus el año pasado: Santiago-Madrid con un 5,9% más, y Santiago-Ciudad de Panamá con un 4,9%.

“Debemos destacar el importante crecimiento de rutas internacionales con Oceanía, con un alza que bordea el 18% comparado con 2024, así como la contribución de la ruta Santiago-Estambul que cumple un año desde su inicio de operaciones”, destacó el ministro.