Tráfico aéreo vuelve a caer en febrero a pesar del crecimiento de 4,5% de pasajeros internacionales

El tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos de Chile siguen mostrando malos números. En febrero de este 2026 el flujo de pasajeros en las instalaciones aeronáuticas del país consolidaron una caída de 0,7% hasta los 2.657.071, con lo cual acumuló siete meses la baja.

Según el último reporte de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), se mantuvo una tendencia negativa en el tráfico de rutas domésticas, que en febrero cayó 4,6% pasajeros hasta los 1.462.813. Con esta contracción, el flujo de pasajeros domésticos acumuló 8 meses cayendo. Durante el año pasado, tuvo incrementos en sólo dos meses del año: marzo y junio.

Por el contrario, el tráfico de pasajeros internacionales subió un 4,5% en febrero, alcanzando 1.194.258 viajeros. Este es el tercer mes consecutivo de expansiones, luego de una racha de contracciones entre septiembre y noviembre del 2025. Así, el segmento mostró su mejor resultado en los últimos 6 meses.

“El informe deja en evidencia que el transporte aéreo internacional comenzó con el pie derecho, con dos alzas consecutivas de 2,5% y 4,5% en enero y febrero, respectivamente. Esto quiere decir que hoy más personas tienen la oportunidad de viajar desde y hacia el extranjero. En ese sentido, nuestro compromiso como Gobierno del Presidente José Antonio Kast es seguir impulsando el tráfico aéreo, por ejemplo, a través de acuerdos que permitan mejorar la oferta, la calidad y seguridad que esperan los pasajeros para sus viajes”, señaló el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

En lo que va del año, el tráfico aéreo total acumula una baja de 1,7%, contabilizando 5.438.836 pasajeros. La baja se explica únicamente por el segmento doméstico que cae 5,6% hasta las 2.970.026 personas. Esto, contrarrestado por un crecimiento de 3,5% del segmento internacional, llegando 2.468.810 pasajeros.

En el tráfico doméstico, el informe apunta a que “las rutas que más incidieron en esta caída son las relacionadas al norte grande, en particular las que unen a Santiago con Iquique, Antofagasta y Calama. Algunas rutas interregionales, en especial las mineras como Calama-La Serena, Antofagasta-La Serena y Concepción-Calama, también cayeron en el mes”.

En lo internacional, “Brasil fue el país que más contribuyó al crecimiento mensual gracias a las alzas de dos dígitos mostradas por Florianópolis y Río de Janeiro, que compensaron la caída del flujo con el hub de Sao Paulo. Por su parte, España aportó 1 punto porcentual (pp) al crecimiento del segmento con un alza interanual superior al 20%, debido a mayores frecuencias con Madrid y Barcelona. Australia también aportó 1pp con un crecimiento de casi 50%, explicado por el aumento de frecuencias con Sydney y Melbourne”, precisa el informe.