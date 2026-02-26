Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

La empresa de transporte de pasajeros Transvip lanzó una convocatoria para sumar 500 conductores en la operación de minibuses desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Santiago.

El programa -según informaron desde la compañía- está orientado a quienes quieran emprender en el rubro, ya sea personas particulares o microempresarios.

La convocatoria se llevará a cabo a través de un modelo de financiamiento mediante leasing que da la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo (Peugeot Traveller para 8 pasajeros), que cumple con todas las exigencias requeridas para operar el servicio en el principal terminal aéreo del país.

El gerente de Finanzas de Transvip, Claudio Tapia, explicó que el vehículo se va pagando en cuotas en una modalidad de arrendamiento con opción de compra al término del contrato, y que el financiamiento incluye la entrega del minibús listo para comenzar a operar.

Los requisitos para postular son contar con un pie inicial de $8 millones, evaluación comercial satisfactoria y licencia profesional A2 vigente para el conductor del vehículo.

El ejecutivo señaló, además, que el ingreso total bruto por vehículo -con una modalidad de trabajo full-time y dependiendo de la demanda y continuidad operativa-, alcanza en promedio los $3,2 millones mensuales.

Precisó que a esta cifra hay que restarle el pago de las cuotas del leasing junto con otros costos de operación (combustible, TAG de autopistas, seguro y GPS), lo que arroja un ingreso mensual promedio de $1,5 millones.

Tapia destacó que entre los beneficios de operar con Transvip bajo este modelo están “asociarse a una marca líder y ampliamente reconocida en el mercado, que transporta diariamente a cientos de personas desde y hacia el Aeropuerto, y que cuenta además con alianzas con más de 600 empresas, altos estándares de seguridad y la mejor tecnología de la industria”.

“Nuestro modelo de leasing ofrece todos los elementos para que una persona pueda emprender y generar ingresos siendo parte del sector del transporte”, aseguró.