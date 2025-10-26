Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

Este domingo, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la reunión que tuvo en Kuala Lumpur con su par estadounidense, Donald Trump, fue “excelente” y confirmó que ambos equipos se “reunirán de inmediato” para comenzar negociaciones comerciales.

En redes sociales Lula publicó una foto junto a Trump y comentó “tuve una excelente reunión con el Presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva".

“ Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, detalló en X.

De acuerdo a DW, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, también indicó que la instancia fue “muy positiva y productiva”.

Vieira también sumó que “el Presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”.

Esta instancia se efectuó en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y países aliados. Así, en esta 47ª edición que está dando lugar en Malasia, era de esperar que los temas comerciales destacaran entre los asuntos prioritarios del encuentro de jefes de Estado y de Gobierno regionales e internacionales.

Cabe recordar que Brasil y EE.UU. han tenido diversas tensiones, siendo la más relevante el arancel del 50 % que impuso Washington a Brasilia.

Esto se suma a los bombardeos de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, los cuales se efectúan por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.

Con ello, este viernes Lula criticó los bombardeos de Estados Unidos y advirtió de que si esto “se convierte en moda”, la región se volverá “una tierra sin ley”.