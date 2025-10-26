Longueira se activa otra vez: sale a hacer campaña con candidato UDI tras ser absuelto del caso SQM

El exsenador Pablo Longueira realizó su primera aparición pública tras quedar absuelto del caso SQM, marcando su reingreso al escenario político y apoyando al candidato a diputado Carlos Ward.

El hecho se produce luego de que el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo absolviera en el caso SQM, investigación que indagó presunta corrupción y financiamiento ilegal de la política entre 2008 y 2015, y que involucró a destacados políticos y exejecutivos de la minera.

La resolución del tribunal dejó a Longueira libre de todos los cargos que le imputaba el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

En un video difundido durante la jornada, Longueira señaló: “Queridos amigos, soy Pablo Longueira, con una alegría enorme después de haber triunfado en esta batalla. Quiero agradecer las expresiones de cariño, pero les quiero pedir un favor especial. Estoy con un amigo con el que dimos grandes batallas”.

En ese sentido, el exparlamentario agregó un llamado directo al respaldo del gremialista, catalogándolo “este tremendo diputado que necesita el futuro gobierno de derecha”.

Por su parte, el candidato agradeció el gesto de Longueira, al que nombró como “un referente que marcó la política con convicción, trabajo y cercanía con la gente”.

“Durante años hemos compartido la misma forma de entender el servicio público: estar en la calle, con la comunidad, escuchando y actuando. Porque esa es la política que transforma, la que deja huella y construye oportunidades reales para quienes quieren progresar”, sentenció Ward.