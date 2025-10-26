SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gajardo detalla que detenidos por caso de Krishna Aguilera se encuentran repartidos en distintos recintos penales

El cuerpo de la joven fue encontrado la mañana de este domingo en un sector de Catemito, en Calera de Tango.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró este domingo la investigación desarrollada en el caso de Krishna Aguilera, que permitió este domingo dar con el paradero de su cuerpo y que hasta el momento mantiene a seis personas detenidas.

“Primero que todo, mis condolencias a la familia de Krishna. Creo que por lo que ellos han pasado durante el mes de octubre una situación muy dramática que no la quisiéramos para ninguna familia. Y la labor investigativa del Ministerio Público, junto con las policías, ha logrado permitir identificar y encontrar el cuerpo de Krishna”, comenzó señalando la autoridad en una entrevista con Meganoticias.

Consultado respecto a la situación de los imputados por la causa, Gajardo detalló que los primeros cinco detenidos en la causa se encontrarían en prisión preventiva en diversos recintos penales.

Krishna Aguilera

“Hay uno que se encuentra en alta seguridad, con los resguardos respectivos. Hay otro que se encuentra en prisión preventiva en Santiago 1. Hay otro que se encuentra en la cárcel de San Miguel y hay otro que se encuentra en el CIP-CRC de Santiago, porque es menor de 18 años”, detalló.

Por ahora están todos separados y con los debidos resguardos para, primero, que no tengan ningún tipo de comunicación entre ellos, que es muy relevante para las funciones investigativas, para que no se coordinen de ninguna manera. Y, en segundo lugar, también con los debidos resguardos para proteger la integridad, entendiendo que en este tipo de casos, al interior de los establecimientos penales, siempre puede haber riesgo para esas personas”, agregó sobre el caso.

Krishna Aguilera desapareció el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo, siendo vista por última vez junto a Juan Beltrán, un sujeto conocido por su vínculo con el tráfico de drogas. Beltrán fue detenido y dejado en prisión preventiva la semana pasada por su presunta participación en su, hasta ese momento, desaparición.

Ya durante esta semana, la investigación por parte del Ministerio Público y la PDI llevó a la detención de cuatro nuevos imputados, los que tendrían diversos vínculos con Beltrán.

Finalmente, este domingo el cuerpo de Aguilera fue encontrado en un sector de Catemito, en Calera de Tango, cerca de donde precisamente las policías habían estado durante la semana realizando diligencias. Además, la PDI también capturó a otro presunto implicado en su muerte.

Lee también:

Más sobre:Krishna AguileraJaime GajardoCárcelDesaparición

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gajardo confirma investigación penal y administrativa contra gendarmes por posible participación en fuga de tres reos en Valparaíso

Amplían detención del sexto implicado por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

Longueira se activa otra vez: sale a hacer campaña con candidato UDI tras ser absuelto del caso SQM

Criteria: Jara lidera carrera presidencial, es seguida por Kast y Kaiser alcanza a Matthei en el tercer lugar

Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Gajardo confirma investigación penal y administrativa contra gendarmes por posible participación en fuga de tres reos en Valparaíso
Chile

Gajardo confirma investigación penal y administrativa contra gendarmes por posible participación en fuga de tres reos en Valparaíso

Amplían detención del sexto implicado por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Longueira se activa otra vez: sale a hacer campaña con candidato UDI tras ser absuelto del caso SQM

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles
Negocios

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

No sólo devolverá US$ 135 millones: el castigo para Transelec podría superar los US$ 600 millones

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

En vivo: la UC se mide contra la U en una nueva edición del Clásico Universitario
El Deportivo

En vivo: la UC se mide contra la U en una nueva edición del Clásico Universitario

El top 100 deberá esperar: Christian Garin se retira en las semifinales del Challenger de Costa do Sauipe

Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa
Mundo

Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Vanessa Springora, escritora: “Hoy estamos asistiendo al avance de ese pensamiento racista, sexista y homófobo que alimentó el fascismo durante el período de entreguerras”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal