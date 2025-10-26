Gajardo detalla que detenidos por caso de Krishna Aguilera se encuentran repartidos en distintos recintos penales

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró este domingo la investigación desarrollada en el caso de Krishna Aguilera, que permitió este domingo dar con el paradero de su cuerpo y que hasta el momento mantiene a seis personas detenidas.

“Primero que todo, mis condolencias a la familia de Krishna. Creo que por lo que ellos han pasado durante el mes de octubre una situación muy dramática que no la quisiéramos para ninguna familia. Y la labor investigativa del Ministerio Público, junto con las policías, ha logrado permitir identificar y encontrar el cuerpo de Krishna”, comenzó señalando la autoridad en una entrevista con Meganoticias.

Consultado respecto a la situación de los imputados por la causa, Gajardo detalló que los primeros cinco detenidos en la causa se encontrarían en prisión preventiva en diversos recintos penales.

Krishna Aguilera

“Hay uno que se encuentra en alta seguridad, con los resguardos respectivos. Hay otro que se encuentra en prisión preventiva en Santiago 1. Hay otro que se encuentra en la cárcel de San Miguel y hay otro que se encuentra en el CIP-CRC de Santiago, porque es menor de 18 años”, detalló.

“Por ahora están todos separados y con los debidos resguardos para, primero, que no tengan ningún tipo de comunicación entre ellos, que es muy relevante para las funciones investigativas, para que no se coordinen de ninguna manera. Y, en segundo lugar, también con los debidos resguardos para proteger la integridad, entendiendo que en este tipo de casos, al interior de los establecimientos penales, siempre puede haber riesgo para esas personas”, agregó sobre el caso.

Krishna Aguilera desapareció el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo, siendo vista por última vez junto a Juan Beltrán, un sujeto conocido por su vínculo con el tráfico de drogas. Beltrán fue detenido y dejado en prisión preventiva la semana pasada por su presunta participación en su, hasta ese momento, desaparición.

Ya durante esta semana, la investigación por parte del Ministerio Público y la PDI llevó a la detención de cuatro nuevos imputados, los que tendrían diversos vínculos con Beltrán.

Finalmente, este domingo el cuerpo de Aguilera fue encontrado en un sector de Catemito, en Calera de Tango, cerca de donde precisamente las policías habían estado durante la semana realizando diligencias. Además, la PDI también capturó a otro presunto implicado en su muerte.