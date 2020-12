Tres de cada cuatro tiendas en malls están operativas y locatarios proyectan un alza de la vacancia

Agosto fue el mes en el que los centros comerciales pudieron volver a ver la luz en 2020, al menos en la Región Metropolitana. Y es que luego de que muchos permanecieran cerrados o abriendo parcialmente durante varios meses, producto de las restricciones sanitarias para controlar el coronavirus, a partir de ese entonces -y aunque de forma tímida- fueron abriendo sus puertas.

Según los datos más recientes de la Cámara de Centros Comerciales (CCC) -del 18 de diciembre-, son 122 los que se encuentran abiertos, de los cuales 51 están en la Región Metropolitana, y 71 en regiones. Pero, y no obstante la relativa normalidad con la que están funcionando los malls desde hace poco más de cuatro meses, el número de locales que están operando se ubica en torno al 74%, situación que dista del casi 100% que se tenía previo a la pandemia.

Desde Open Plaza, su gerente general, Uri Wurman, dice que tanto el Open Kennedy como los malls de regiones se encuentran con prácticamente el 100% de las tiendas abiertas al público. No obstante, aclara que “no podemos hablar de totalidad, porque los operadores de entretención, patios de comida y cines, se han mantenido cerrados”.

En Cencosud, y aunque esto no signifique que son locales que actualmente estén activos, de acuerdo con los datos del tercer trimestre la ocupación por m² era de 98,3%, marginalmente por debajo del 99,3% de año pasado.

En Mallplaza, la superficie arrendable en operación (GLA) se ubica en torno al 80%, mientras que la ocupación, al tercer trimestre, alcanzaba el 94%, según su reporte de resultados.

A nivel nacional en Parque Arauco, reportaron que el 85% las tiendas que estaban abiertas con cifras al 4 de diciembre pasado.

Vacancia

Aunque en el sector parece que el problema de fondo es la menor actividad en los locales y no los niveles de ocupación, al menos en el corto plazo, sí hay quienes se mantienen expectantes respecto de lo que pudiera pasar a futuro. Algo de eso asoma la presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde, quien cuenta que “en estas últimas semanas estuve visitando distintos malls en la ciudad y aunque sí hay tiendas cerradas, la mayoría de ellas están operando”.

Pero al margen de eso, y de acuerdo con las conversaciones que dice haber tenido con varios de sus asociados, señala que hay tiendas que han tenido que llegar a acuerdos con sus arrendatarios, y otras que derechamente no han podido abrir por las condiciones que los mismos centros comerciales les han planteado para abrir. “Hay malls que no hicieron rebajas en pago de gastos comunes y están cobrando los acumulados y hay marcas que simplemente no tienen cómo hacer frente a estas obligaciones”.

Por eso mismo, y aunque reconoce que existe un contrato de arrendamiento de por medio “y sobre el que muchas marcas han renegociado”, sostiene que en adelante, “aquellos centros comerciales que no lograron entender que se necesitan cambiar las condiciones, seguramente cuando se venza en contrato, las tiendas simplemente no van a renovar. Por eso es posible pensar que a medida que vayan expirando los contratos, la tasa de vacancia en los malls vaya en aumento, si es que los centros comerciales no deciden cambiar sus condiciones que son bien dominantes”.