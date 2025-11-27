Tres empresas asiáticas estarían en carrera por comprar a la alemana Puma

La china Anta Sports, la japonesa Asics Corp y la china Li Ning estarían en carrera por comprar a la alemana Puma, según dio cuenta Bloomberg citando fuentes anónimas.

Sobre quiénes son los interesados por la firma europea, Anta Sports también está en el rubro deportivo y de vestimenta, donde es propietaria de marcas como Fila y Jack Wolfskin. “Ha ganado un 9% en las operaciones bursátiles de Hong Kong este año, lo que le ha otorgado un valor de mercado de casi US$ 31.000 millones”, explica Bloomberg.

La nota también da cuenta de que en 2019 pagó US$ 5.200 millones para adquirir Amer Sports, propietaria de marcas como Salomon y Arc’teryx.

Por su parte, Li Ning Company Limited es una compañía de marcas deportivas fuerte en China y lleva su nombre por la destacada gimnasta que fundó la firma. En valor de mercado, la china ronda los casi US$ 6 mil millones.

Mientras que la japonesa Asics también está ligada al sector deportivo, pero con una cobertura global, a diferencia de Li Ning y Anta. En Chile está con tiendas propias desde 2017 y tiene una valoración bursátil de US$ 17.560 millones.

Sin embargo, la nota también apuntó que las deliberaciones por una posible compra son preliminares y no está claro qué interesados ​​presentarán ofertas, según las fuentes anónimas citadas.

El momento de Puma

Los rumores de una posible venta de la alemana Puma se dan en el contexto de que la firma busca renfocar su estrategia de negocios en medio de los resultados que han decepcionado al mercado. Este año, ha perdido un 50% de su valor.

En valor bursátil llega a US$ 3.36 mil millones, menos del precio de las tres asiáticas que estarían interesadas en comprarla. Un market cap que sube esta jornada, ya que con los rumores de la posible venta, las acciones de Puma subían más de un 10%.

No obstante, el reporte de Bloomberg planteó que las expectativas de valoración del mayor accionista de Puma, la multimillonaria familia francesa Pinault, podrían representar un obstáculo importante para cualquier transacción, según las fuentes cercanas citadas por el medio.

El holding Artémis de la familia Pinault poseía el 29% de Puma a finales del año pasado, según el informe anual de la empresa.

Sin embargo, Bloomberg también recordó que, “François-Henri Pinault, socio gerente de Artémis, dijo en septiembre de este año que la participación en Puma es ‘interesante’ pero ‘no es estratégica’, y que se mantenían abiertas opciones con respecto a su participación en la empresa.

La familia Pinault también es dueña del grupo de lujo Kering, propietario de las marcas de moda Saint Laurent, Alexander McQueen y Gucci. También es propietaria del club de la primera división de Francia Stade Rennais FC.