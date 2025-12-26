SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Un santuario de la naturaleza donde anidan pingüinos motivó una acción legal contra el club naútico en 2019. El Segundo Tribunal Ambiental acreditó el daño ambiental, pero no dio por comprobada la existencia de acciones u omisiones culposas o dolosas de la Cofradía Náutica del Pacífico.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Cofradía Náutica de Algarrobo.

    El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la demanda por reparación de daño ambiental presentada por grupos de defensa vecinales y ambientales en contra de la Cofradía Náutica del Pacífico por la afectación sufrida por un popular islote ubicado frente a la playa principal del balneario de Algarrobo, que es un santuario de la naturaleza donde anidan pingüinos.

    En julio de 2019, el Comité Ambiental Comunal de Algarrobo había interpuesto la acción legal en contra del club náutico, acusándolo de haber dañado al islote Pájaros Niños tras haber construido un pedraplén que unía directamente la sede de la Cofradía en el continente con el sitio que albergaba a una comunidad de pingüinos de Humboldt, cuya población se redujo sustantivamente después hasta desaparecer, así como disminuyó la demás avifauna y su flora, se erosionó el islote y se afectó al paisaje. Meses después, la acción legal fue refrendada por el Movimiento Medio Ambiental Rescate Pingüino.

    Pese a los reclamos de la comunidad, el Ministerio de Defensa en 2021 renovó por segunda vez la concesión marítima del club náutico.

    Pese a los intentos de conciliación realizados por el tribunal en 2022, no hubo posibilidad de acuerdo. Y seis años después de presentada la demanda, el tribunal admitió en su fallo el daño ambiental provocado, pero absolvió al club de haber sido su causante.

    “El Tribunal concluye que, si bien se acreditó la existencia de un daño ambiental en el componente biodiversidad, manifestado en la disminución significativa de la población de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) en el Islote Pájaros Niños, no se comprobó la existencia de acciones u omisiones culposas o dolosas imputables a la Cofradía Náutica del Pacífico, ni se acreditó infracción a la normativa ambiental vigente que permita atribuirle responsabilidad. En consecuencia, la acción interpuesta será desestimada”, resolvió la sentencia firmada por los ministros Marcela Godoy, presidenta, Cristián Delpiano y Cristián López.

    Los jueces constataron que hubo una reducción significativa de la población de pingüinos, pero no hubo una desaparición total. Explicó que esa disminución tenía un carácter significativo, por lo que constituía un daño ambiental, debido a “la calidad de área protegida de dicho islote, la vulnerabilidad de la especie, que en el último proceso de recategorización de especies realizado por el Ministerio del Medio Ambiente -actualmente en tramitación- se propuso elevar su categoría ‘vulnerable’ a ‘En Peligro de Extinción’; el hecho de haberse producido dicha disminución en la totalidad del ecosistema del santuario; y la permanencia de la afectación, pues ésta no ha cesado, ya que la notoria disminución poblacional persiste a la fecha”.

    Pero al evaluar la eventual responsabilidad del club, el tribunal sostuvo que “no se ha acreditado que la CNP haya incurrido en acciones u omisiones culpables o dolosas o infringido la normativa ambiental; por el contrario, se constata el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos concesionales y, además, la ejecución de acciones de resguardo del islote y su avifauna, más allá de lo que jurídicamente le corresponde”, refirió.

    Y al explicar la reducción de la población de pingüinos, el tribunal las vincula a otras razones, en parte “naturales”, “tales como la mortalidad de ejemplares en redes de pesca; la sobreexplotación de especies de las cuales se alimenta el pingüino de Humboldt; los efectos del fenómeno El Niño; la contaminación oceánica; la introducción de especies en su hábitat; la perturbación por parte de la actividad turística, entre otras”.

    Además, explicó que existen amenazas específicas al ave en ese islote, “como la nidificación de pelícanos, la continua intromisión humana y la presencia puntual, de especies depredadoras”, explica la sentencia.

    Más sobre:AlgarroboCofradía NáuticaMedio ambientePingüinosNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    La economía de la Región de Tarapacá no repunta: PIB cae por cuarto trimestre consecutivo

    Tianqi ingresa nueva orden de no innovar por asociación Codelco-SQM argumentando que “ya pasó a fase de ejecución”

    Lo más leído

    1.
    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    2.
    Andrés Velasco en picada contra idea de Kast de eliminar contribuciones: “Es una estupidez”, “es populismo puro”

    Andrés Velasco en picada contra idea de Kast de eliminar contribuciones: “Es una estupidez”, “es populismo puro”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026
    Chile

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Diputado Carter critica “reacción belicosa” del PC y el FA ante la inminente llegada de Kast a La Moneda

    Región del Maule: Carabineros detiene a sujeto tras ser sorprendido quemando pasto seco con encendedor

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo
    Negocios

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Ex seleccionado francés se lanza contra Argentina al recordar la final de Qatar 2022: “Siento mucho odio hacia ellos”

    La dura sanción que recibe compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla tras ser expulsado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación