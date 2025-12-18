Tribunal Constitucional paraliza quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

Unión Inmobiliaria, sociedad dueña de los activos del histórico Club de la Unión, informó que por el momento se suspende el proceso de quiebra que se decretó el 28 de noviembre de 2025 pasado por parte del 21° Juzgado Civil de Santiago.

El caso se explicó en el marco de una gestión de la sociedad ante el Tribunal Constitucional (TC). Unión Inmobiliaria interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el TC por la resolución que decretó la quiebra.

“Dicha magistratura admitió a tramitación el requerimiento y ordenó la suspensión del procedimiento seguido ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, paralizándolo mientras se resuelve el recurso en dicha sede”, explicó la sociedad vía un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Además, Unión Inmobiliaria anunció que interpuso recurso de queja con solicitud de orden de no innovar, “fundado en las faltas o abusos graves cometidos en la resolución de 28 de noviembre de 2025 por el 21° Juzgado Civil de Santiago".

Sin embargo, la firma comentó que “dicho recurso se encuentra en conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, pendiente de resolución sobre su admisibilidad”.

La disputa

Unión Inmobiliaria presentó sus reclamos en el contexto de que el 21° Juzgado Civil de Santiago acogió en principio la solicitud para someterse a un procedimiento concursal de reorganización judicial. Sin embargo, dos días después cambió su decisión.

El 28 de noviembre pasado, el mismo tribunal, “actuando de oficio y argumentando un ‘mejor estudio de los antecedentes’, dejó sin efecto dicha resolución, decretando la liquidación (quiebra) de la sociedad”, recordó la firma.

El rol en el Club de la Unión

Unión Inmobiliaria es la sociedad dueña del inmueble y bienes muebles en el que opera el club, entidad que los recibió en comodato.

Entre enero y septiembre de este año, Unión Inmobiliaria reportó ganancias por $124 millones, una mejora respecto de las pérdidas de $17 millones registradas para el mismo periodo del año previo.

En tanto, los ingresos también mostraron un alza relevante, los que pasaron desde $13 millones en los primeros nueve meses de 2024 a $178 millones para el mismo periodo de este ejercicio.

A septiembre, el mayor accionista de la sociedad es Deltek Marchant, ligada a Miguel Zegers, con 6,49%, seguido por Inmobiliaria el Coigüe con 3,24%, ligada a Juan Manuel Casanueva, controlador de GTD.

Banchile corredor de bolsa por cuenta de terceros tiene un 2,36%, Inmobiliaria Unicla 2,28%. José Luis Sobral posee un 1,39%, BTG Pactual por cuenta de terceros 1,08%, Juana Fuentes 1,01%, Óscar Andrade un 0,68%, Moises Valdebenito 0,53%, Inversiones Artigas 0,42%, Jorge del Rio 0,26%, y Aaron Trajtmann un 0,22%.