Trump arremete ahora contra la Unión Europea y México: anuncia aranceles de 30% desde el 1 de agosto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este sábado con las seguidilla de anuncios de nuevas tasas arancelarias a una serie de países a nivel mundial.

Este sábado fue el turno de dos importantes socios comerciales de la mayor economía mundial: la Unión Europea y México.

“A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a la Unión Europea un arancel de solo el 30% sobre los productos de la UE enviados a Estados Unidos, independiente de todos los aranceles sectoriales”, dijo Trump a través de una carta publicada en su plataforma Truth Social y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Como ha hecho en días previos con otros países, Trump dijo que dará marcha atrás en su decisión “si la Unión Europea o sus empresas deciden fabricar productos en Estados Unidos”.

“De hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida, profesional y rutinaria; es decir, en cuestión de semanas”, indicó.

Además, siguiendo el formato habitual dijo que si, por alguna razón, la Unión Europea decide aumentar sus aranceles y tomar represalias, “la cantidad que elija para aumentarlos se añadirá al 30% que cobramos”.

Estados Unidos impone aranceles a México.

Crisis del fentanilo

En paralelo el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este sábado una nueva carta en la que informa que impondrá aranceles de 30% a los productos procedentes de México a partir del 1 de agosto.

Trump publicó la carta remitida a México en su cuenta en la plataforma Truth Social. “Es un gran honor para mí remitirles esta carta que demuestra la fuerza y el compromiso de nuestra relación comercial y el hecho de que Estados Unidos de América ha acordado seguir trabajando con México”, apunta Trump en la misiva, dirigida a la presidenta mexicana, Clauda Sheinbaum.

Trump argumenta además que pese a la “fuerte relación” bilateral, ha decidido imponer estos aranceles en respuesta a la “crisis del fentanilo”, que considera “causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra”.

“México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase”, afirmó.

Por ello, a partir del 1 de agosto habrá un arancel general del 30% al que habría que sumar los aranceles impuestos a cada sector económico.

La Unión Europea quiere seguir negociando

La respuesta de la Unión Europea no se hizo esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Bruselas sigue dispuesta a negociar un acuerdo comercial en respuesta al anuncio del mandatario estadounidense, aunque advirtió que se reserva la adopción de medidas de represalia “si lo ve necesario”.

Von der Leyen, tras tomar nota de la carta de Trump, dijo que la imposición de este gravamen “interrumpiría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de empresas, consumidores y pacientes a ambos lados del Atlántico”.Según informaron fuentes comunitarias, el Ejecutivo de Von der Leyen fue informado de los nuevos aranceles con anterioridad a que la carta, fechada el 11 de julio, se hiciera pública este sábado.

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Yves Herman

Von der Leyen insiste en que Bruselas sigue dispuesta a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto pero dijo que también “tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, incluida la adopción de contramedidas proporcionadas si es necesario”.

“Mientras tanto, seguimos profundizando nuestras alianzas globales, firmemente arraigadas en los principios del comercio internacional basado en normas”, indicó.

Contramedidas

La Unión Europea mantiene en suspenso un primer paquete de contramedidas sobre un volumen de 21.000 millones de euros en compras a Estados Unidos. Esta primera ronda de represalias a los primeros aranceles de Trump quedaron congeladas en abril por 90 días para “dar espacio a la negociación” con Washington, pero se reactivarán en la medianoche del lunes al martes si la UE no acuerda sobre la marcha una nueva prórroga.

El Ejecutivo comunitario, que habla en nombre de los 27 en política comercial, ultima un segundo paquete de contramedidas sobre cerca de 100.000 millones de euros de importaciones estadounidenses y, según fuentes europeas, podrían ponerse en marcha “muy rápido” si así lo decide la UE.

Los ministros de Comercio de la UE se reunirán este lunes en Bruselas en una reunión extraordinaria para examinar las tensiones arancelarias con Estados Unidos y calibrar la respuesta, así como para abordar la necesidad de profundizar las relaciones comerciales con otros socios internacionales “fiables”.

México también busca negociar

El gobierno de México también señaló este sábado que espera poder negociar con Estados Unidos la imposición de aranceles del 30% que recibió el país a través de la carta enviada por el gobierno de Donald Trump.

A través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía de México, detallaron que durante el viernes se habían realizado reuniones entre ambas naciones “para instalar la mesa de trabajo permanente binacional en la que serán desahogados los principales temas de la relación“.

En ese sentido, además de detallar que se trataron temáticas vinculadas a "seguridad, migración, frontera y gestión de aguas“, también mencionan que en aquella instancia se les informó de la carta que enviaría el gobierno estadounidense detallando los nuevos gravámenes que aplicarían desde el próximo 1 de agosto.

" Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo . Se convino que la primer gran tarea de la mesa permanente binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera", detallaron.