SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    EL republicano denunció que esto se debió a razones políticas, cuestión que el banco negó.

    Por 
    Andrés Parra
    Trump demanda a JP Morgan por cierre de cuenta bancaria

    El presidente Donald Trump presentó una demanda contra JPMorgan Chase (JPMC) y su CEO, Jamie Dimon, por el cierre en 2021 de sus cuentas bancarias y las de sus empresas, una decisión que, según sostiene, respondió a motivaciones políticas.

    La acción judicial se produce tras los hechos ocurridos en enero de ese año en el Capitolio, que fue asaltado por una turba de seguidores del entonces mandatario republicano, dos meses después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

    De acuerdo con CNBC, Trump y los demás demandantes buscan una compensación de al menos US$5.000 millones por concepto de daños civiles.

    “Los demandantes aseguran que la decisión unilateral de JPMC fue resultado de motivaciones políticas y sociales, así como por creencias ‘woke’ infundadas de JPMC sobre la necesidad de distanciarse del presidente Trump y de sus posturas políticas conservadoras”, señala la demanda presentada este jueves ante el tribunal por el abogado de Trump, Alejandro Brito.

    El escrito sostiene además que la “imprudente decisión de JPMorgan está impulsando una tendencia creciente entre las instituciones financieras de Estados Unidos a restringir el acceso de los consumidores a servicios bancarios cuando sus opiniones políticas difieren de las de la entidad”.

    Desde el banco estadounidense respondieron a la acción judicial y, en una declaración enviada a algunos medios, lamentaron la demanda presentada por el exmandatario.

    “Creemos que esta demanda carece de mérito. Respetamos el derecho del presidente a demandar y el nuestro a defendernos”, señala el comunicado, en el que también se afirma que la entidad solo cierra cuentas cuando representan un riesgo legal o regulatorio, y no por razones políticas o religiosas.

    Le rechazaron un depósito de US$ 1.000 millones

    En agosto del año pasado, Trump denunció que los mayores bancos estadounidenses, JPMorgan y Bank of America, lo rechazaron como cliente cuando quería depositar dinero en esas cuentas.

    En medio de las suspicacias sobre los requisitos para que los conservadores sean aceptados como clientes en las grandes instituciones financieras de EE.UU, Trump dijo que JPMorgan le dio 20 días de plazo para transferir cientos de millones de dólares en efectivo a otro banco, pero no especificó cuándo ocurrió ese hecho.

    Trump reveló que luego fue al Bank of America para “depositar más de US$ 1.000 millones” y le dijeron que el banco no podía proporcionarle una cuenta.

    “(El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan) dijo ‘No podemos hacerlo’”, reveló Trump en una entrevista con el programa “Squawk Box” de CNBC.

    “Así que fui a otro, a otro, a otro. Terminé yendo a bancos pequeños por todas partes. Es decir, invertía US$ 10 millones aquí, US$ 10 millones allá”, contó el mandatario.

    Más sobre:Donald TrumpJPMorganBancosBanca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    “Enfrentamos una crisis de identidad política”: el documento clave que definirá el debate del consejo nacional PPD

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Postulación de fiscales regionales a la Centro Norte pone a prueba medida de Valencia para terminar con “sillas musicales”

    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    Incendios forestales: Iván Poduje promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar durante gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    2.
    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    3.
    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    4.
    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre Groenlandia y suspensión de aranceles, y en Chile el IPSA rompe nuevo récord

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre Groenlandia y suspensión de aranceles, y en Chile el IPSA rompe nuevo récord

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC
    Chile

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    “Enfrentamos una crisis de identidad política”: el documento clave que definirá el debate del consejo nacional PPD

    Postulación de fiscales regionales a la Centro Norte pone a prueba medida de Valencia para terminar con “sillas musicales”

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021
    Negocios

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados
    El Deportivo

    Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados

    Jannik Sinner impone su dominio en Melbourne y el Abierto de Australia rompe récords de asistencia

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini busca la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel
    Cultura y entretención

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro
    Mundo

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer