Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

El presidente Donald Trump presentó una demanda contra JPMorgan Chase (JPMC) y su CEO, Jamie Dimon, por el cierre en 2021 de sus cuentas bancarias y las de sus empresas, una decisión que, según sostiene, respondió a motivaciones políticas.

La acción judicial se produce tras los hechos ocurridos en enero de ese año en el Capitolio, que fue asaltado por una turba de seguidores del entonces mandatario republicano, dos meses después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

De acuerdo con CNBC, Trump y los demás demandantes buscan una compensación de al menos US$5.000 millones por concepto de daños civiles.

“Los demandantes aseguran que la decisión unilateral de JPMC fue resultado de motivaciones políticas y sociales, así como por creencias ‘woke’ infundadas de JPMC sobre la necesidad de distanciarse del presidente Trump y de sus posturas políticas conservadoras”, señala la demanda presentada este jueves ante el tribunal por el abogado de Trump, Alejandro Brito.

El escrito sostiene además que la “imprudente decisión de JPMorgan está impulsando una tendencia creciente entre las instituciones financieras de Estados Unidos a restringir el acceso de los consumidores a servicios bancarios cuando sus opiniones políticas difieren de las de la entidad”.

Desde el banco estadounidense respondieron a la acción judicial y, en una declaración enviada a algunos medios, lamentaron la demanda presentada por el exmandatario.

“Creemos que esta demanda carece de mérito. Respetamos el derecho del presidente a demandar y el nuestro a defendernos”, señala el comunicado, en el que también se afirma que la entidad solo cierra cuentas cuando representan un riesgo legal o regulatorio, y no por razones políticas o religiosas.

Le rechazaron un depósito de US$ 1.000 millones

En agosto del año pasado, Trump denunció que los mayores bancos estadounidenses, JPMorgan y Bank of America, lo rechazaron como cliente cuando quería depositar dinero en esas cuentas.

En medio de las suspicacias sobre los requisitos para que los conservadores sean aceptados como clientes en las grandes instituciones financieras de EE.UU, Trump dijo que JPMorgan le dio 20 días de plazo para transferir cientos de millones de dólares en efectivo a otro banco, pero no especificó cuándo ocurrió ese hecho.

Trump reveló que luego fue al Bank of America para “depositar más de US$ 1.000 millones” y le dijeron que el banco no podía proporcionarle una cuenta.

“(El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan) dijo ‘No podemos hacerlo’”, reveló Trump en una entrevista con el programa “Squawk Box” de CNBC.

“Así que fui a otro, a otro, a otro. Terminé yendo a bancos pequeños por todas partes. Es decir, invertía US$ 10 millones aquí, US$ 10 millones allá”, contó el mandatario.