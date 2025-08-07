Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que decidió nominar al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para integrar la junta de gobernadores de la Reserva Federal (Fed).

“Ha estado conmigo desde el comienzo de mi segundo mandato y su experiencia en el mundo de la economía no tiene paralelo, hará un trabajo sobresaliente”, dijo Trump.

Miran, cuya nominación debe ser ratificada por el Senado, asumiría el puesto que dejó vacante la gobernadora Adriana Kugler quien la semana pasada renunció a su cargo sin especificar el motivo de su salida

Trump precisó que, de este modo, Miran ocuparía el puesto hasta el 31 de enero de 2026, cuando terminaba el periodo de Kugler.

Tensiones por baja en las tasas

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed está compuesto por 12 integrantes, y el ingreso de Miran se da en medio de las contantes presiones que ha ejercido Trump al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que baje las tasas de interés, lo que ha incrementado las tensiones entre ambos.

En su reunión de julio el banco central estadounidense decidió mantener las tasas de interés en el rango de 4,25% a 4,50% en el que han permanecido desde diciembre.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. La nueva vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller votaron por un recorte de 25 puntos base en las tasas y Adriana Kugler se ausentó de la votación.

De este modo esta fue la primera vez que dos de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron en contra de la opción mayoritaria desde 1993, ya que antes solo se habían dado posturas contrarias individuales.

Reemplazo de Powell

De ingresar a la Fed, Miran también podría convertirse a uno de los candidatos para suceder a Powell cuando termine su mandato en la presidencia del banco central estadounidense en mayo de 2026.

El martes Trump dijo que maneja cuatro nombres como posibles candidatos a suceder a Jerome Powell y aclaró que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no es uno de los potenciales sucesores, ya que no está interesado en el puesto.

Una vez descartado Bessent, el presidente estadounidense indicó que entre los nombres que analiza están el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional y asesor clave de Trump, pero no detalló quiénes eran los otros dos.