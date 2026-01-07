Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere restringir la oferta para grandes inversionistas inmobiliarios que se dedican a arrendar propiedades. El mandatario apuntó al sector de las viviendas unifamiliares, donde solamente vive un grupo familiar, las que generalmente son casas.

Trump estaba “tomando medidas” para prohibir la compra de viviendas unifamiliares. Esto en el contexto de que “firmas de Wall Street y otros inversionistas institucionales han adquirido cientos de miles de viviendas en Estados Unidos para arrendar”, explicó The Wall Street Journal (WSJ) en una nota.

“Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una vivienda se consideró la cima del sueño americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses”, declaró Trump en una publicación de Truth Social.

Sobre el mecanismo, Trump dijo que está “tomando medidas inmediatas para prohibir que los grandes inversionistas institucionales compren más viviendas unifamiliares, y pediré al Congreso que lo convierta en ley. La gente vive en casas, no las corporaciones”, añadió.

Sin embargo, WSJ y CNBC resaltaron que Trump no dio mayores detalles sobre cómo implementar la prohibición.

Entre los interpelados se consideran firmas de capital privado y fideicomisos de inversión inmobiliaria, entre otros. CNBC resaltó como los actores más importantes de este grupo a Blackstone, Invitation Homes y Apollo Global Management. Las tres firmas registraban caída en sus acciones de más de un 4%.