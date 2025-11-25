BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    El brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción reportó un resultado de $186 mil millones en los primeros nueve meses del año. El impulso que anotaron sus ganancias ocurrió gracias a que su isapre ha logrado equilibrar sus números, después de las pérdidas de 2024, esencialmente producto de la ley corta del sector.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasa de pérdidas a utilidades

    En los últimos años los negocios en que participa Inversiones La Construcción (ILC) se vieron envueltos en una tormenta perfecta. Reflejo de ello fue el mínimo histórico que tocó su acción el 2 de noviembre de 2021, cuando llegó a $2.560, mientras la Convención Constitucional estaba redactando una nueva Carta Magna.

    Pero desde entonces se ha ido despejando la mayor parte de las incertidumbres que habían afectado los negocios en que opera el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y hoy el valor de su acción ya es seis veces superior al de su peor momento, cotizando a $15.750 este martes, gracias a un rally de 117% que ha registrado en lo que va del año.

    Este 2025 también se empezó a reflejar en sus resultados una mejora, que ha estado impulsada de manera muy relevante por un tema que lastró sus resultados el año pasado: la crisis de la isapres. Ahora, en cambio, ya con la ley corta en marcha, y sin tener que reconocer un pasivo contable por las devoluciones, sus números han repuntado de manera importante.

    Así, bajo este escenario ILC reportó a septiembre ganancias de $186.449 millones, un alza de 68% versus el mismo periodo de 2024, convirtiéndose en el mejor resultado que ha obtenido la compañía para los primeros nueve meses de un año, históricamente.

    “Esta variación es consecuencia principalmente del mayor resultado de las subsidiarias del sector salud por $55.612 millones, por un mejor desempeño de Consalud que registró una utilidad de $4.782millones, $61.350 millones superior a la pérdida de $56.568 millones obtenida a septiembre de 2024″, explicó ILC en su análisis razonado.

    A continuación agregó que “esta variación se debe a mayores ingresos, principalmente por la incorporación de prima extraordinaria establecida en la ley corta, cuyo objetivo es lograr un equilibrio financiero, dar sostenibilidad al sistema de isapres y permitir el plan de pago de la deuda por tabla de factores única. También impacta en los ingresos la variación del IPC sobre los contratos de afiliados en UF y, compensa en parte, una disminución en la cartera de beneficiarios”.

    Además, añadió que “se observa un aumento en costos por mayores coberturas por prestaciones ambulatorias y hospitalarias, y menores costos por licencias médicas, asociado a una caída en el número de licencias durante el tercer trimestre de 2025″.

    Por otra parte, mediante un comunicado ILC detalló que “en el tercer trimestre se actualizaron los parámetros asociados a la tasa de descuento del modelo de contabilización del valor presente del pasivo derivado de la ley corta de isapres. Aun considerando este efecto, la compañía alcanzó una utilidad de $72.436 millones, un 25,2% superior a la del tercer trimestre de 2024″.

    Allí el gerente general de ILC, Pablo González, comentó que “nuestro desempeño en estos nueve meses 2025 es un resultado histórico para la compañía y refleja la solidez operacional de nuestras empresas. Además, se da en momentos en que ILC está celebrando sus 45 años, período en que –gracias a un propósito claro y a una sólida estrategia de negocios– ha logrado crecer, diversificarse y ser líder en las industrias en que participa”.

    Los otros negocios de ILC

    ILC está presente en los sectores de pensiones, salud, rentas vitalicias y banca; dado que es propietaria de RedSalud, isapre Consalud, Vida Cámara, AFP Habitat, Confuturo y Banco Internacional.

    En RedSalud, ILC anotó a septiembre utilidades por $15.454 millones, en línea con las ganancias que logró en igual lapso de 2024, “explicado por una mayor complejidad de sus prestaciones y el fortalecimiento de la red”, puntualizó en su análisis razonado.

    Por otro parte, Vida Cámara consiguió un menor resultado por $6.551 millones, “como efecto de una mayor siniestralidad, sumado a una mayor base de comparación en 2024, por mayor liberación de provisiones asociada a cambio en el modelo de caducidad”, indicó la empresa en el documento.

    En tanto, sus filiales del sector financiero también lograron un mejor desempeño, principalmente gracias al 40,3% de participación que tienen en AFP Habitat mediante Inversiones Previsionales Dos, “que obtuvo un mejor resultado por $10.950 millones, por una mayor rentabilidad del encaje en Chile, principalmente en los fondos A, B, C y D, y un mayor resultado en la administración de pensiones de Colfondos”.

    En lo que respecta a su aseguradora, Confuturo logró utilidades por $78.633 millones, esto es $8.493 millones más alto respecto al mismo periodo del año anterior, “principalmente por mayor desempeño de sus inversiones, tanto de renta variable como renta fija, compensado por una mayor base de comparación en 2024, a causa de una mayor liberación de provisiones por deterioro”, dijo la firma.

    También explicó que en rentas vitalicias “se observa un menor resultado por mayor pago de pensiones, compensado en parte por liberación de reservas y un margen positivo asociado a la venta nueva, debido a una menor pérdida contable”.

    En paralelo, Vivir Seguros tuvo un resultado de $22.208 millones a septiembre, esto es superior en $2.584 millones versus igual periodo de 2024, “por mayor resultado del negocio SISCO y de las inversiones”.

    Finalmente, Banco Internacional tuvo ganancias por $32.417 millones, lo que se traduce en una variación negativa por $4.774 millones “por mayor gasto en riesgo, explicado principalmente por mayores castigos, sumado a un incremento del gasto en Autofin, por mayor constitución de provisiones, por efecto de la implementación de un nuevo modelo de provisiones. Destaca también en el periodo, un mejor desempeño de su filial Autofin, en la cual el Banco, a partir del segundo trimestre de 2025, pasó a controlar un 99,9% de su propiedad”.

    Más sobre:ResultadosILCConsalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridades presentan nuevo sello de advertencia para medicamentos que pueden afectar la conducción

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    La molestia de la DC por encuentro del expresidente Frei con Kast de cara al balotaje

    ¿Por qué la historia oficial de Chile borró a sus ancestros africanos y afrodescendientes?

    Cámara apoya legislar proyecto que termina con las sanciones para quienes circulan sin TAG

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    4.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    5.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Qarabag por la Champions League

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos
    Chile

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Autoridades presentan nuevo sello de advertencia para medicamentos que pueden afectar la conducción

    La molestia de la DC por encuentro del expresidente Frei con Kast de cara al balotaje

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos
    Negocios

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Cámara apoya legislar proyecto que termina con las sanciones para quienes circulan sin TAG

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Vuelco en caso Barnechea: la Corte Suprema revoca fallo de Apelaciones y mantiene drásticas sanciones a los huaicocheros
    El Deportivo

    Vuelco en caso Barnechea: la Corte Suprema revoca fallo de Apelaciones y mantiene drásticas sanciones a los huaicocheros

    Chile convoca a referentes mundiales del deporte inclusivo: líderes llegarán al Estadio Nacional para debatir su futuro

    “Me parece feísimo”: los dardos de los jugadores del Athletic de Bilbao al Spotify Camp Nou en duelo ante el Barcelona

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    ¿Por qué la historia oficial de Chile borró a sus ancestros africanos y afrodescendientes?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué la historia oficial de Chile borró a sus ancestros africanos y afrodescendientes?

    Manuel García presenta single de adelanto de su nuevo disco grabado en los estudios de Silvio Rodríguez

    La destacada sitarista Anoushka Shankar agenda su debut en Chile

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela
    Mundo

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Ucrania confía en cerrar el acuerdo de paz con Trump con una visita de Zelenski este mes a Estados Unidos

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad