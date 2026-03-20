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    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    La argentina Chantal Goldschmidt es la segunda mujer en el cargo y reemplaza a Daniel Cors, quien fue nombrado como gerente general para Argentina, Uruguay y Paraguay.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Chantal Goldschmidt asumirá este 1 de julio como nueva gerente general de la multinacional británica Unilever. La argentina encabezará la operación en Chile luego de una trayectoria de más de 30 años en la compañía de bienes de consumo masivo y más de 15 años en la operación nacional.

    La alta ejecutiva sucederá en el cargo al argentino Daniel Cors, quien fue nombrado como gerente general para Argentina, Uruguay y Paraguay y deja la operación de Chile luego de encabezarla por casi cuatro años.

    “Queremos seguir posicionando a Unilever como una empresa que aporta valor, desarrollando categorías y canales a través de innovaciones relevantes para la exigencia de los chilenos, y así poder continuar con la trayectoria de crecimiento que la compañía ha tenido en Chile en los últimos años”, afirmó Goldschmidt en un comunicado tras su nombramiento.

    La carrera de Goldschmidt en Unilever comenzó en Argentina hace tres décadas y, en los últimos 15 años, ha trabajado en Chile, donde ha sido parte del directorio de la compañía, siendo el último cargo el de directora de ventas y marketing, rol que comenzó en 2022. A Chile llegó como directora de marketing en 2011.

    Según su perfil en LinkedIn, Goldschmidt es licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés en Argentina. Además, cuenta con estudios en marketing en la Northwestern University, de administración en la IAE Business School y un programa de alta dirección de empresa en la ESE Business School Chile de la Universidad de Los Andes.

    Goldschmidt es la segunda mujer en ocupar el cargo de gerente general de Unilever en Chile; la primera fue Nuria Hernández, quien ocupó el cargo por tres años. Hernández sigue ligada a la firma como CEO de la línea de “Food Solutions” en Países Bajos y con una trayectoria de 29 años en la firma, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.

    Más sobre:EjecutiviosUnilverChileChantal Goldschmidt

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