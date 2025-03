Vapores mejora su desempeño en 2024 gracias a resultados de Hapag-Lloyd

Este viernes se dieron a conocer los resultados de Vapores, empresa del grupo Luksic, que mostró una mejora en su desempeño de 2024, con respecto al año anterior, según se desprende de su análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La compañía obtuvo ganancias por US$ 388,3 millones durante el año pasado, lo que representa un alza de 50% respecto al ejercicio anterior. En el cuarto trimestre la utilidad ascendió a US$193,7 millones, un 50% más que el mismo periodo de 2023. El desempeño, según indicaron, se explicó por el resultado que tuvo la empresa alemana Hapag-Lloyd, donde Vapores tiene un 30% de la propiedad.

“Los conflictos en el Mar Rojo y sus consecuencias en la cadena logística impactaron significativamente a la industria en 2024. Las naves debieron optar por rutas más largas, se debió contratar más unidades y contenedores y navegar a mayor velocidad para asegurar la continuidad del comercio. A su vez, esto se reflejó en mayores tarifas de flete spot. Con todo, nuestra compañía tuvo un buen año, demostrando la solidez del modelo de negocio y la efectividad de las estrategias adoptadas”, dijo en un comunicado el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Y agregó que “hoy se enfrenta un contexto de alta volatilidad, por la prolongación de los conflictos globales y las recientes tensiones que generan un escenario de incertidumbre por los efectos que puedan tener las medidas económicas en discusión”.

En cuanto a los resultados de Hapag-Lloyd, incrementó el Ebitda a US$5.000 millones, mientras que sus ganancias ascendieron a US$2.600 millones, aunque con un retroceso respecto de 2023, debido a menores ingresos por intereses y a mayores gastos fiscales.

“En un entorno de mercado difícil, logramos resultados sólidos y aumentamos aún más la satisfacción del cliente. Consolidamos y ampliamos aún más nuestro negocio de terminales bajo Hanseatic Global Terminals. Hemos trabajado duro para seguir mejorando los procesos, lo que dará resultados en los próximos años, y hemos intensificado nuestras inversiones en la digitalización y la formación de nuestras personas”, sostuvo Rolf Habben Jansen, CEO de HapagLloyd AG.

Y con respecto a las proyecciones para 2025, la naviera alemana indicó que espera que el Ebitda oscile entre US$ 2.500 millones y US$ 4.000 millones y el EBIT entre US$ 0,0 y US$ 1.500 millones, aunque indicó que este pronóstico no está ajeno a la incertidumbre, debido a la volatilidad de tarifas de flete y el escenario global.