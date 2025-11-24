Vasco Costa deja de la presidencia de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras tras 27 años en el cargo

La Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (Agip), informó este lunes que eligió como nuevo presidente de la asociación a Renato Ramírez, reemplazando en el cargo al dirigente, abogado y exministro del Trabajo y Previsión Social (1978), Vasco Costa, quien estuvo a la cabeza de la Agip desde su creación en 1998.

“Al cumplir 27 años de la Agip, este gremio se encuentra totalmente consolidado y respetado por la autoridad y la opinión pública, teniendo como principio fundamental la defensa de sus asociados en el ámbito de la libre competencia y colaborando por, sobre todo, en que ellos puedan satisfacer las necesidades de los consumidores”, señaló Vasco Costa a través de un comunicado, quien continuará colaborando como past president en la asociación.

Por su parte, Renato Ramírez es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, MBA Pontificia Universidad Católica de Chile, Programa CEO’s Management Kelloggs (U. Chicago USA), Programa General Management Programme – Insead, profesor universitario en programas de postgrado, con experiencia ejecutiva en grandes empresas, principalmente en Embotelladora Andina Coca-Cola, y actividad gremial en diversas asociaciones.

Ramírez fue también director de la Agip en sus inicios, durante 10 años, y actualmente es director de empresas.

Renato Ramírez Fernández asume la presidencia de AGIP

“Es un honor suceder a Vasco Costa, que estuvo desde los inicios de Agip, y al mismo tiempo, un gran desafío, dada la situación económica por la que atraviesa el país y la industria proveedora”, señala el nuevo presidente.

La asociación

La Asociación Gremial de Industrias Proveedoras es una organización que reúne a las principales empresas proveedoras de alimentos, bebidas y abarrotes en Chile. Las 23 empresas que la componen, todas líderes en sus mercados representan el 54,6% de las ventas de supermercados en Chile. Con ventas totales de US$14.700 millones, representan el 4,5% del PIB nacional.

Las empresas socias son relevantes en el empleo y desarrollo en Chile, destacan. Actualmente, generan más de 66 mil puestos de trabajo en todo el país, con una participación femenina que alcanza el 25,4%. Las empresas también se destacan por su alto índice de capacitación, con sobre 33 hrs/año por persona y casi 50 mil personas capacitadas durante el 2024.

En total, los socios de Agip comercializan 459 marcas y el 2024 destinaron cerca de US$63 millones a innovación y desarrollo. La presencia de estas compañías se extiende a lo largo de Chile, con instalaciones en 15 de las 16 regiones, 74 plantas productivas y 102 centros de distribución, empresas que, en promedio, llevan más de 80 años contribuyendo al desarrollo económico y social de Chile, agregan desde la asociación.