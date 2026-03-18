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    Ventas de viviendas a nivel nacional se incrementa 14% en 2025, con fuerte repunte de la zona sur

    Es la zona sur la que tiene una mayor velocidad de venta, con lo que sólo se necesitan 18 meses para poder agotar el stock vigente al cierre del 2025. En tanto, en el norte el promedio es 31 meses y en el centro 28, de acuerdo al informe de la CChC.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
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    Las ventas de viviendas en territorio nacional lograron cerrar un 2025 de repunte. De acuerdo al último informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la actividad de compra aumentó un 14% anual, superando las 12 mil unidades vendidas a lo largo del país.

    El documento apunta a que el resultado se explica tanto por el desempeño de departamentos como casas. La venta de departamentos se aceleró un 10% durante el 2025, contabilizando un total de más de 10 mil viviendas de este tipo. La comercialización de casas mejoró un 38% en el año, más cercana a 1.500 unidades.

    “De esta manera, la demanda confirma su tendencia al alza y alcanza uno de sus mejores niveles desde 2021“, sostiene el informe de la CChC.

    Eso sí, en el cuarto trimestre las ventas de ralentizaron versus el trimestre anterior, con un rezago de 6%. La disminución se observó tanto en departamentos como en casas, que cayeron un 7% y un 2% respectivamente.

    “En departamentos los niveles de comercialización se encuentran alineados con el promedio histórico de los últimos 10 años, mientras que en el mercado de casas se mantiene una brecha de 30% respecto del promedio histórico“, precisa el documento.

    Más de tres cuartos (78%) de los departamentos comercializados en el cuarto trimestre registraban valores intermedios (desde 2.000 UF hasta 4.000 UF). Durante el el cuarto trimestre sólo un 47% se concentró en dicho segmento.

    “En el cuarto trimestre de 2025 la venta de viviendas de valor inferior a 4.000 UF en el país aumentó 18% anual: 14% departamentos y 58% casas. En comparación con el trimestre anterior exhibe un retroceso de 7%: -7% departamentos y -7% casas. Desde la aprobación del subsidio al dividendo a finales de junio, la demanda por viviendas más económicas se ha fortalecido”, precisó la CChC.

    La zona que sube más sus ventas

    En el año la zona que tuvo las mejoras más notables fue el sur del país, desde Biobío hacia abajo, que tuvo un incremento de 15% de sus ventas en el 2025 versus 2024. Al separar departamentos de casas, se observa que las casas tuvieron un alza más relevante, al subir un 24%. La de departamentos fue de 13%.

    En el cuarto trimestre, versus el mismo periodo del 2024, las ventas en en la zona sur se expandieron un 22%: aumentó un 18% para departamentos y un 41% en para casas.

    La zona centro, entre Valparaíso y el Maule, tuvieron un impulso de 10% anual, con una mejora relevante de la venta de casas, al subir un 17%, mientras que para departamentos se expandieron un 9%. En el cuarto trimestre la zona centro subió un 12%, con un alza de 9% en departamentos y un 31% en casas.

    La zona norte, entre Arica y Parinacota y Coquimbo, la comercialización de viviendas de acuerdo a la CChC tuvo un alza de 9% en el año, lo que fue impulsado únicamente por casas, que se incrementaron un 38%. En tanto, la venta de departamentos cayó un 1%.

    En el último cuarto del año, el norte tuvo un salto de 14%, que nuevamente sólo se pudo explicar por la compra de casas, que se expandió un 58%. La venta de departamentos se mantuvo estable.

    En esta línea, es la zona sur la que tiene una mayor velocidad de venta, con lo que sólo se necesitan 18 meses para poder agotar el stock vigente al cierre del 2025. En tanto, en el norte el promedio son 31 meses y en el centro 28.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioVenta de viviendasCChCDepartamentosCasas

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