Víctor Espinoza, asesor de Johannes Kaiser: “Codelco debe pasar a tener mayoría de participación privada”

Víctor Espinoza Loyola, quien estudió su enseñanza media y básica en un colegio en La Florida y hoy es doctor en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de España, está ad portas de cumplir 33 años. Bajo el creciente clima electoral que vive el país, el también ingeniero comercial y máster en Economía y Políticas Públicas de la UAI se ha consolidado como el coordinador del programa económico del diputado, líder del Partido Nacional Libertario y candidato presidencial, Johannes Kaiser.

Hace dos semanas acompañó a Jesús Huerta de Soto, uno de sus mentores y uno de los mayores representantes de la Escuela Austriaca en el mundo, en el marco de la visita del libertario español a Argentina, donde fue condecorado por el propio presidente Javier Milei.

Pero hoy su foco es aterrizar en el papel el ideario económico de la candidatura de Kaiser. Disruptivo, Espinoza propone una fuerte baja del impuesto a las empresas, recortes de gasto y superávit fiscal, un agresivo plan contra la “permisología” y privatizar Codelco y TVN, entre otros pilares.

¿En el ámbito económico, Johannes Kaiser es el Milei chileno? ¿Qué es lo que lo diferencia o lo iguala con el mandatario argentino?

-El vínculo que compartimos con el presidente Javier Milei es que ambos programas económicos están inspirados en la Escuela Austriaca de economía. Sin embargo, los problemas que poseen los dos países son distintos. Entonces, algunos se preguntan por qué aplicar las ideas de la Escuela Austriaca si Chile no está en la misma situación a la de Argentina. Entonces, mi reflexión es: ¿Queremos estar como Argentina para realmente hacer lo que tenemos que hacer… Si lo podemos hacer ahora de una manera mucho más fácil y mucho más barata?

¿Cuáles son los pilares de la propuesta económicas del candidato Johannes Kaiser?

-Es un plan económico del sentido común. Esto, porque está basado en la ciencia económica, que dice que las funciones empresariales y la acumulación de capital son los motores del crecimiento y del desarrollo, y las instituciones deben facilitarlo. Eso es lo que buscamos.

Entonces, el primer pilar del programa es la reducción de impuestos para liberar el potencial del emprendimiento. Chile es uno de los tres países con peor desempeño en competitividad fiscal-corporativa de la Ocde. Sin embargo, fuimos uno de los países fiscalmente más competitivos del mundo hasta la reforma tributaria del año 2014. Entonces, no venimos a inventar la rueda, sino que venimos a hacer lo que funcionó. Inicialmente vamos a reducir el impuesto corporativo de las grandes empresas del 27% al 20%, y de las mipymes del 25% al 12,5%. Somos la única candidatura que propone reducir impuestos y lograr el superávit fiscal. Cuando consolidemos ese superávit fiscal, el impuesto corporativo a las grandes empresas va a volver a bajar del 20% al 15% y el de las mipymes del 12,5% al 10%. Tendremos así la tasa más competitiva del mundo para ser polo de atracción, de ahorro, de inversión y de emprendimiento a nivel global. De todas formas, mi ideal es un flat tax (tasa plana) del 10%. Entonces, nos vamos aproximando a aquello.

Luego, vamos a eliminar el impuesto a la herencia para facilitar la creación y el crecimiento de las empresas familiares. Para que las microempresas el día de mañana se conviertan pequeñas, las pequeñas el día de mañana sean medianas, y las medianas el día de mañana sean grandes. Una visión de largo plazo y no una visión miope del político promedio que solamente piensa sus cuatro años. Además, vamos a eliminar el impuesto al capital, que es el impuesto del 10% que se aplica a las transacciones bursátiles y que incluso afecta a los fondos de pensiones de los trabajadores. También vamos a integrar el sistema de primera y segunda categoría, porque para los emprendedores es el mismo ingreso. Todo esto nos va a permitir ser uno de los países fiscalmente más competitivos del mundo, pero tenemos que hacerlo permanente.

Coordinador económico del candidato presidencial Johannes Kaiser. Andres Perez

¿Cómo logra hacer permanente esta competitividad?

-Queremos crear una ley de invariabilidad fiscal, que va a estar dentro del paquete de la reforma tributaria, por 50 años pensando en los grandes proyectos mineros. Para que por 50 años no se puedan crear nuevos impuestos y no se puedan subir tasas, solo eliminar impuestos o reducir tasas. Esto, pensando en el largo plazo en el flat tax del 10%. También queremos una reforma constitucional que venga acompañada con un aumento del quórum para que en el futuro no venga un proyecto populista o un “Boric 2” que lo revierta y nos lleve de vuelta al desastre, al estancamiento en el que estamos situados en la actualidad.

Mencionaba usted que buscaban bajar tasas de impuestos y al mismo tiempo lograr un superávit fiscal. ¿Cómo lograr ese saldo positivo en las cuentas fiscales si bajar tasas significa menores ingresos? ¿No es incongruente?

-Lo que no entienden los otros economistas es que uno puede recaudar más ya sea por tasa o por base. Por ejemplo, hay un 58% de las microempresas que están en el mercado informal, 1.200.000 aproximadamente. Entonces, en nuestro plan económico lo que va a facilitar es la integración. Por ejemplo, para acceder a cualquier beneficio social tienen que declarar impuestos. Esto lo hace Australia, lo hace Canadá. Vamos a integrar más actores al mercado. Por lo tanto, vamos a ampliar la recaudación por base y, además, será creciente en el tiempo por esta facilitación de la creación y crecimiento de las empresas familiares. De hecho, tenemos una propuesta ya lista que implica incorporar a las pymes que cumplan ciertos requisitos a la Bolsa, de manera que obtengan mayor acceso al financiamiento y al crecimiento.

Permisología

¿Qué otro pilar incorpora el programa económico?

-El segundo pilar del programa es la eliminación de la “permisología”. Hemos catastrado más de 439 permisos que están dispersos en los ministerios de Energía, Agricultura, Minería, Medio Ambiente y muchos otros. Lo que vamos a hacer es reducir los ministerios de 25 a 9. Por ejemplo, el nuevo Ministerio de Economía va a incluir Energía, Agricultura, Minería, Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura, Turismo, Pequeñas y Medianas Empresas… Todos ministerios técnicos. Son precisamente aquellas instituciones donde está toda la “permisología” que obstaculiza o impide el emprendimiento, la inversión, la generación de empleo y generación de riqueza. Entonces, eso nos va a permitir tener una ventanilla única digital con tres tramos de clasificación. Esa revisión de “permisología” va a durar 3 meses como máximo y todo digital. Entonces, bajaremos de entre 2 a 7 años de espera a sólo 3 meses.

Pero las inversiones, además, tienen que enfrentar al propio Estado, como el Consejo de Monumentos. Ahí se encuentra el típico ejemplo de la tapa de Coca-Cola que paraliza los proyectos. Entonces, vamos a reformar el Consejo de Monumentos. No vamos a permitir que se paralice un país, la generación de empleo, la generación de riqueza en nuestro país por la inoperabilidad del Estado. Y luego, a pesar de que el proyecto cumpla con todo eso, el que toma la decisión final es un Consejo de Ministros, el cual también lo vamos a eliminar.

Nuestro tercer pilar del programa es lograr el superávit fiscal. Es importante porque si el gobierno gasta menos de lo que ingresa, puede comenzar a pagar su deuda. Cuando un gobierno se endeuda más, lo que hace es encarecer el acceso al crédito para todo el resto de la sociedad. También es clave un superávit fiscal porque se elimina lo que se llama la dominancia fiscal, que es una teoría económica que dice que cuando la política fiscal es expansiva la política monetaria también lo es.

La política fiscal expansiva es gasto público deficitario financiado con deuda que son impuestos futuros. Entonces, al tener superávit fiscal no solamente comienzas a reducir la deuda, no solo se facilita el acceso al financiamiento a los actores de la economía especialmente a las familias chilenas, sino también se erradica la inflación. Por eso remarco que somos la única candidatura que propone reducir impuestos con superávit fiscal. Para eso tienes que tener coraje. Con los recortes que tenemos contemplados podemos ahorrar hasta un 5% del PIB.

Coordinador económico del candidato presidencial Johannes Kaiser.

¿Qué prioridad tienen en el programa las privatizaciones de empresas públicas?

-El Estado no puede estar financiando empresas deficitarias que se financian con deuda. Codelco, por ejemplo, se acaba de endeudar y debe cinco veces lo que ingresa.

¿Se debe privatizar Codelco, entonces?

-Lo que primero que hay que hacer es reducir el número de directores de nueve a cinco y el 51% de su propiedad tiene que ser privado. Codelco debe pasar a tener mayoría de participación privada, mientras que TVN debe ser completamente privatizada. Esto, porque el Estado no debe controlar medios y menos aquellos deficitarios que se financian con gasto público. Frente al colapso financiero de Codelco y la inviabilidad económica que reconoce el directorio de TVN, ha llegado la hora de tomar decisiones valientes. Codelco necesita una auditoría estratégica y una apertura a mayor participación privada que le devuelva su valor y liderazgo. Y TVN, lejos de seguir siendo una carga para todos los chilenos, debe abrirse al sector privado y transformarse en un medio competitivo, libre y autosustentable.

Me hablaba de hacer de Chile el país más competitivo del mundo. ¿Cuál es el modelo de país al cual le gustaría parecerse?

-Te lo voy a contestar con el cuarto pilar del programa, que es garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Para eso ya tenemos diseñada la plataforma X-Road, que es la que utiliza Estonia para facilitar la interoperabilidad de todo el Estado. Eso permite eliminar todos los intermediarios entre el Estado y las personas para realizar, por ejemplo, sistemas de voucher en la educación entre otras cosas. Para que la información del Estado se sepa dentro del Estado. También vamos a crear la misma plataforma de la CMF para el sector público, para que todas las instituciones estatales, incluidas las municipalidades y las corporaciones, declaren cómo gestionan sus recursos trimestral, semestral y anualmente.

Todos los chilenos pueden así ser los principales fiscalizadores de cómo se administran los recursos que ellos pagan con tanto esfuerzo. Entonces, nuestros modelos de país son Suiza y Estonia.

¿Qué tiene el programa económico de Kaiser que no tiene el programa económico de Kast ni de Matthei?

-Que ellos no tienen programa económico. Tendría que saber qué proponen para entrar en esa discusión…

¿Se refiere a que los programas de Kast y Matthei son puros titulares?

-Hasta ahora, sí… De todas formas, creemos que, a diferencia de todos los candidatos, somos los únicos que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y tenemos el conocimiento y la convicción para hacerlo. Yo no soy político, no busco serlo; estoy acá porque encuentro que tenemos una oportunidad histórica para que Chile retome el rumbo del desarrollo.

¿El plan económico incluye eliminar el Banco Central? Usted lo había insinuado hace algún tiempo…

-No incluye eliminar el Banco Central…

¿Cómo podría llevarse adelante un programa tan ambicioso como este sin mayoría parlamentaria?

-Afortunadamente, hemos tenido el apoyo de personalidades como el ministro de Desregulación de Argentina, Federico Sturzenegger. Él nos ha compartido cómo fue el trabajo previo a llegar al gobierno. Me lo transmitió a mí en Buenos Aires. Nos explicó su metodología de trabajo y que contenían un plan A, plan B, plan C y plan D para llevar a cabo estas propuestas o al menos aproximarse al objetivo según las circunstancias. Nosotros estamos siguiendo la misma metodología, con el apoyo del Parlamento o sin él. Pero soy optimista y creo que estamos en una oportunidad histórica de que los partidos de centro-derecha tengan mayoría en ambas cámaras.

Coordinador económico del candidato presidencial Johannes Kaiser.

¿Cómo se compone el equipo económico de la candidatura? ¿Hay más expertos colaborando en el programa?

-Como queremos reducir ministerios de 25 a 9, entonces tenemos nueve equipos. Hay personas que trabajan en cada uno de esos nueve equipos…

¿Me puede dar algunos nombres de ese equipo?

-Uno de ellos es Cristián Parra, un empresario del sector minero, quien está coordinando el plan de ese sector. Actualmente, reside en Australia...

¿Cuál es la tasa de crecimiento que le gustaría que Chile tuviera con estas medidas?

-En base a las métricas y modelos del Tax Fundation, estimamos que por lo menos vamos a duplicar el PIB potencial, desde el actual 2,3% a al menos un 4,6%. Eso significa más empleo, mejores salarios, más ahorro, más inversión, más facilidades para comprar una vivienda, mayor posibilidad para llegar a fin de mes…