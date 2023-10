Vittorio Corbo se inclina por aprobar el nuevo texto constitucional y dice que hay que terminar con la incertidumbre

El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, se inclinó por votar a favor del nuevo texto constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre. El economista dijo que es momento de terminar con la incertidumbre, y resolver las urgencias de la gente.

“Yo creo que ha llegado el momento que despejemos la incertidumbre constitucional, pongámonos de acuerdo en propuestas que nos permitan tener un sistema político que empiece a funcionar y responder las demandas de la población. Ha aumentado la demanda por seguridad, salud, educación. Creo que lo que cabe cerrar el proceso. Espero que los líderes políticos se den cuenta de no dejar esto abierto de nuevo, para que empecemos a funcionar de nuevo. El problema en Chile es que el sistema político está muy fragmentado, y la propuesta va en la dirección correcta. Ayer se avanzó. Me gustó más lo que se aprobó del Banco Central. No me gustaba lo que había antes. Lo que hay que hacer es tomar esto y cerrar este capítulo, y empecemos a resolver los problemas de la población”, sostuvo Corbo en radio Infinita.

Y agregó que “Yo creo que hay que votar a favor porque tenemos que cerrar este capítulo y hacer las tareas. Prefiero que caminemos”.

Por otro lado, se refirió al alza del dólar y el llamado de los expertos a que el Banco Central pause la compra de dólares.

“El Banco Central da una señal. Si da una respuesta es una señal, no es una duda que es una señal y así lo ha tomado el mercado. Recalibrar o a lo mejor reducir el monto, suspenderlo por un tiempo. Son cosas que van a tener que analizar”, indicó.

Y en cuanto a la próxima reunión del ente rector que se hará la próxima semana, dijo que un recorte de tasas de 100 puntos o más está fuera de discusión.

“No hay duda que 100 o 125 está totalmente fuera de la ecuación. Va a tener que recalibrar si es 50 o 75, y si es más cerca de 75 va a tener que recalibrar la compra de dólares que ha estado haciendo”, señaló.

Por último, se refirió al conflicto en Medio Oriente, y afirmó que sin duda es otro foco de incertidumbre.

“Es una gran incertidumbre que se abre. Hasta ahora el mercado lo ha estado contrarrestando con otras noticias buenas. Ayer fue inesperado el dato de ventas al detalle en EEUU. Ninguna proyección estaba ni cerca. También ha habido noticias en que el tema en Gaza no escale. Hoy tenemos al presidente Biden en Israel frenando a los israelitas. Hay mucha incertidumbre. Hay que protegerse de los riesgos, y este riesgo puede significar otro shock en los precios del petróleo. Tanta amistad que hay entre Putin y Xi también complica la ecuación. Quién iba a pensar que Biden en medio de este iba a aterrizar en Israel”, dijo Corbo.

