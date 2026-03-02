SUSCRÍBETE
    Ataque a Irán: “Índice del miedo” registra violenta alza mientras los inversionistas se refugian en el oro

    El metal precioso supera los US$ 5.300 por onza, en medio de un flujo hacia activos defensivos.

    David Nogales 
    David Nogales
    VIX indicador del miedo y el oro suben por ataque a Irán

    El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó una reacción inmediata en los mercados financieros al inicio de la semana, elevando la volatilidad y fortaleciendo los activos considerados de refugio.

    El VIX, índice que mide la volatilidad implícita de las opciones sobre el S&P 500 y que es elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE) desde 1993, sube 16% al cierre de esta edición y se ubica en 23,12 puntos, su mayor nivel desde fines de noviembre, según datos de TradingView. Durante la madrugada llegó a avanzar más de 25%.

    El alza del VIX —conocido como el “índice del miedo”— refleja el aumento en la demanda por cobertura ante la incertidumbre generada por la escalada geopolítica.

    vix

    En paralelo, el oro registra un incremento cercano a 2%, con la onza en US$ 5.385,14, su nivel más alto desde fines de enero. El movimiento se produce en medio de un flujo hacia activos defensivos.

    “Lo que estamos viendo es un aumento de los activos de refugio, que se refleja en las ganancias del oro y también en las pérdidas de los activos relacionados con el riesgo, como las acciones”, señaló Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

    La ofensiva de Washington y Tel Aviv —que, según los reportes, provocó la muerte del ayatola Ali Jamenei— encontró respuesta en Irán, que lanzó misiles hacia países vecinos, ampliando la tensión en Medio Oriente.

    Gold bullion bars are pictured after being inspected and polished at the ABC Refinery in Sydney on August 5, 2020. Gold prices hit 2,000 USD an ounce on markets for the first time on August 4, the latest surge in a commodity seen as a refuge amid economic uncertainty. (Photo by DAVID GRAY / AFP) DAVID GRAY

    En este contexto, los inversionistas comienzan a evaluar un escenario en el que las hostilidades podrían extenderse por varias semanas.

    “Sacar conclusiones precipitadas sobre las acciones y comentarios políticos del presidente Trump durante el fin de semana puede ser un error tan frecuente como acertar, pero la parte más relevante de su mensaje fue que la acción de Estados Unidos continuará durante ‘semanas’ y no días. Eso anticipa un impacto más prolongado en el mercado”, indicaron analistas de SocGen en un informe que reproduce Reuters.

