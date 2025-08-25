SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Whoosh apunta a llevar sus scooters eléctricos a todo el Gran Santiago para 2028

La empresa portuguesa de los scooters amarillos y negros llegó a Chile en el 2023. Actualmente ya tiene presencia en 9 comunas de la capital y también llegaron a otras en regiones, como Concepción y Temuco. Pese a la expansión, su country manager, Bernardo Barros, asegura que es una empresa rentable.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Bernardo Barros, country manager de Whoosh Chile. Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

Para quienes transitan por Las Condes ya es parte de la imagen del barrio empresarial los scooters eléctricos detenidos en las calles, sobre todo, los amarillo con negro, pertenecientes a la empresa portuguesa Whoosh. Es que en el último tiempo este equipamiento se ha consolidado como un medio de transporte alternativo, con cada vez más adherentes, y no sólo en el sector oriente de la capital.

El actual country manager de Whoosh en Chile, Bernardo Barros, venía de una empresa que fabrica bicicletas urbanas, P3 Cycles. Pasó de las bicicletas a los scooters, a ser una de las 13 personas que iniciaron las operaciones de la empresa en Chile en el 2023, como city manager de la Región Metropolitana.

Para instalarse en el país iniciaron gestiones en distintos municipios para obtener un “permiso precario” que les permite utilizar el espacio público. La primera comuna en darle el visto bueno fue La Reina, y en mayo de ese año comenzaron a funcionar con los primeros 580 scooters haciendo los primeros viajes en Chile.

Whoosh en los dos años que lleva en Chile se ha enfocado en crecer lo más que se pueda, abriendo operaciones en todas las comunas donde se les otorgue el permiso. Actualmente tienen presencia en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Macul, San Miguel, San Joaquín, La Florida, La Cisterna y Providencia. También llegaron a otras regiones como Concepción y Temuco. También llegaron a Villarrica, pero por los problemas climáticos del invierno decidieron retirarlos durante la temporada.

En América Latina, Whoosh tiene presencia en Perú, Brasil y Chile, y están impulsando la apertura en México y Colombia. También operan en distintas ciudades de Europa como Kazajistán y Rusia. Pero dentro de la región Chile concentra la mayor parte de los ingresos de la compañía, representando cerca de un 60%, dice Bernardo Barros. Desde la compañía señalan que esto se debió a que previo a la llegada de Whoosh en Chile ya había scooters, y la cultura ya estaba absorbiéndose.

Las operaciones de Whoosh

“El 2024 fue decidor en el ámbito de que obtuvimos mucho más permisos para operar en distintas comunas, el servicio se fue haciendo más conocido y hubo un crecimiento orgánico de utilización. Al día de hoy ya tenemos más de 8 millones y medio de kilómetros recorridos por todos nuestros usuarios a nivel nacional. Así que en verdad es como un servicio que la gente en el 2024 como que ya adoptó como un nuevo sistema de transporte”, dijo Barros.

Ahora en el 2025, ya han abierto varias comunas del sector sur del país, como La Cisterna, San Joaquín, San Miguel y Macul.

En la primera comuna donde comenzaron a operar ya no están presentes. Los scooters fueron retirados el 31 de julio de La Reina. Es que el municipio inició un proceso de licitación con el que se quiere mantener una única marca funcionando en la comuna. Lo mismo hizo Lo Barnechea, un proceso que terminó con Whoosh de ganador.

Whoosh, a diferencia de otras aplicaciones, establece estacionamientos virtuales donde los usuarios deben dejar los equipamientos una vez terminen su recorrido. De no hacerlo, se sigue cobrando. En otras marcas se utiliza el modelo free float, donde se pueden dejar los scooters en cualquier lugar. De acuerdo a Barros, su fórmula es una ventaja cuando las comunas deciden llevar licitaciones para el servicio.

La firma detalla que los scooters de la empresa funcionan con rastreadores, y se monitorean a diario, por lo que cada vez que hay mal uso de los equipos saltan alarmas a la firma, que mantiene equipos en terreno constantemente para monitorear. La compañía pone multas desde $5.000 a $50.000 por distintas faltas, entre ellas, más de una persona utilizando el scooter, o la conducción bajo influencia del alcohol.

A pesar del uso masivo, y la expansión, Barros asegura que la cantidad de accidentes en relación al número de viajes diarios “es despreciable. Estamos alrededor del 0,082%”. Al mismo tiempo, los intentos de robo no son frecuentes, asegura, “porque contamos con un sistema súper robusto de soporte, en donde me indica inmediatamente si un equipo se está moviendo, o si lo están arrastrando, o si lo suben a vehículos”.

La ruta de los scooters para el 2028

Pasaron de ser 13 personas trabajando en la empresa a más de 120. El country manager de la firma asegura que ya son una empresa rentable, que genera utilidades, pese al amplio crecimiento que han tenido en los últimos dos años. Las inversiones que realiza la empresa se financian con esto, y también con recursos de la matriz, que se enfocan principalmente en traer nuevo equipamiento para abrir nuevas comunas.

Con el total de su presencia en Chile, estiman que “nuestro market share está sobre el 90%”, asegura. Es que la competencia se concentra en Las Condes y Vitacura, y la compañía que le sigue en participación sería Lime, una firma ligada a Uber. “Su negocio no son los scooters”, afirma Whoosh.

De acuerdo a Bernardo Barros, las comunas donde actualmente la compañía tiene el mayor flujo de clientes es en Las Condes, seguida por La Florida y después Concepción.

Whoosh dice que siguen trabajando para poder alcanzar la meta proyectada para el 2028: que los scooters amarillos con negros rueden por todo el Gran Santiago. La ambición es “poder ofrecer este servicio sin dejar ninguna comuna de lado”, asegura.

Hay conversaciones avanzadas en al menos 4 municipios que pronto podrían abrirse para la compañía portuguesa. Pero las gestiones se están llevando en paralelo con al menos otras 10 municipalidades.

Aunque Whoosh no puede detallar aún cuáles son las comunas, adelanta que les gustaría ampliar el servicio hacia el norte de la capital, además de otras regiones cercanas a la Región Metropolitana.

Adicionalmente, están trabajando para volver a Ñuñoa. Operaron en dicha comuna por 8 meses, con un permiso piloto, pero posteriormente, en la gestión de la ex alcaldesa Emilia Ríos, se decidió no renovarlo. Ahora Whoosh está en conversaciones con la administración del alcalde Sebastián Sichel para volver a funcionar en la comuna.

Más sobre:EmpresasNegociosWhooshTransporteScooters

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Banco Central compra US$230 millones desde que inició programa de acumulación de reservas internacionales

Defensoría Penal Pública registra caída de ingreso de causas de adolescentes en 13 años y delito más común es el robo

El fuerte crecimiento de los malls chinos: número se triplica en tres años

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos
Chile

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Defensoría Penal Pública registra caída de ingreso de causas de adolescentes en 13 años y delito más común es el robo

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast
Negocios

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

El fuerte crecimiento de los malls chinos: número se triplica en tres años

Director del gremio de empresas de hidrógeno verde: “Nos interesa que el gobierno deje lo más habilitada posible esta industria”

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile
Tendencias

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Los jóvenes de China que pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”
El Deportivo

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

Por la revancha del Masters 1000 de Roma: cómo llegan Alejandro Tabilo y Alexander Zverev al duelo del US Open

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial
Mundo

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial

Milei pasa sus peores días entre casos de corrupción y un Legislativo en contra

La arremetida del FBI contra John Bolton, el exfuncionario que enojó a Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo