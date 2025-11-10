Yacimiento de cobre greenfield consigue permiso ambiental por US$500 millones en la Región de Antofagasta Fotos ROBERTO CANDIA

Nuevo proyecto de cobre greenfield es aprobado en Antofagasta. Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el “Proyecto Minero de Cobre Óxidos Marimaca”.

La iniciativa, encabezada por Marimaca Copper a través de su filial Minera Cielo Azul, totaliza una inversión de US$500 millones en la comuna de Antofagasta y Mejillones, en la Región de Antofagasta.

El proyecto fue ingresado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) por la firma en diciembre de 2024 como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El objetivo principal del proyecto es explotar a rajo abierto un yacimiento de cobre. Esto mediante la construcción de una planta que producirá 50 mil toneladas de cátodos de cobre a través de los procesos de chancado, lixiviación, extracción por solvente y electro-obtención.

Además, la iniciativa requerirá de una línea eléctrica de 110 kV, una subestación y un sistema de impulsión de agua de mar con planta de ósmosis inversa para el suministro de agua industrial y potable.

La mano de obra del proyecto estima a unos 2.500 trabajadores para la construcción y casi mil para la operación, y una vida útil de 21 años.

Las 50 mil toneladas anuales de cátodos de cobre que estima producir la compañía serán enviadas de forma terrestre al Puerto de Mejillones. En consecuencia, estiman un flujo de 1.250 camiones para el traslado de los cátodos.

El proyecto Marimaca se perfila en Chile como uno de los descubrimientos de óxido de cobre más relevantes de la década, según sus promotores. Los principales accionistas de la iniciativa son el fondo privado de inversión minera inglés Greenstone Resources LLP (24%); la compañía sudafricana Assore (16%); la sociedad de inversiones británica Ithaki Ltd. (14%); y la japonesa Mitsubishi Corporation (4,4%).