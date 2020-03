Coronavirus: ¿cuántos contagiados hay en Chile?

El coronavirus, ya está presente en todo el mundo con 136.860 casos a nivel global y un saldo de 5.089 muertos. En Chile, el fenómeno comenzó poco a poco a crecer. En febrero aún no se sabía de casos oficiales, lo que cambió el 3 de marzo con la notificación de la primera persona con el virus en el país, conocido como el paciente cero.

Diez días después el número oficial es de 43 casos, y ninguna muerte. Pacientes de la Región Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y Los Lagos, hombres y mujeres, han sido diagnosticados con coronavirus, luego de arrojar positivo en el test, diseñado especialmente.

Foto: Reuters

Además de los casos ya diagnosticados, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que las personas en seguimiento ascienden a dos mil. Cifra que podría aumentar aún más, considerando casos de personas que no han asistido a centros de salud, por diversos motivos, como no sospechar que padecen la enfermedad, no tener tiempo para consultar o simplemente no tener alternativas económicas.

Por ejemplo, en otra de las pandemias declaras por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante el siglo XXI, como el VIH, un total de 9,4 millones de personas no saben que están contagiadas.

En Clínica Alemana, el infectólogo Luis Miguel Noriega dice que efectivamente hay personas que no informan. "Esta es una situación que se desborda en un principio y de a poco se van a acotando las cosas a hacer, probablemente en un plazo cercano, la autoridad sanitaria va a iniciar estudios piloto para ver cuán diseminado está en la comunidad, qué porcentaje de personas asintomáticas o con síntomas respiratorios menores pudiera presentar infección por el nuevo coronavirus”.

El doctor Javier Tinoco, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes cree, que en esta etapa de llegada de coronavirus a Chile, los 43 casos oficiales se deben acercar bastante al número real. Sin embargo, señala que “en otra fase, de transmisión sostenida de la enfermedad, es más probable que la gente no consulte y no sepa de su condición”.

Las personas que asisten a determinados centro de salud, puede comprobar si tienen o no el virus mediante un test.

Incluso, el desconocer el número real puede ser porque hay personas que simplemente no les gusta ir al doctor, por diferentes motivos. "Estamos evaluando la posibilidad de ir a domicilios a tomar las muestras para el examen que detecta Covid-19, si así lo requiere un paciente”, señala el doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de Clínica Las Condes.

Si bien el examen está al alcance de todos, ya que “hoy en día el 75% de la población es Fonasa y se atiende en hospitales, y el examen de coronavirus tiene código Fonasa, en urgencia el examen no está libre aún. Se sigue la normativa del Ministerio de Salud", señala Jaime Rodríguez, infectólogo de Clínica Alemana.

“Cuando uno busca en personas con síntomas, que vienen de un destino determinado, va a encontrar la enfermedad en personas con síntomas que vienen de ese mismo destino. Aún no tenemos un testeo para saber que está pasando en la comunidad, cómo se ha extendido de forma asintomática, y eso se hace realizando estudios de vigilancia”, añade Noriega.