Dr. Roald Sagdeev, exdirector del Instituto de Investigación Espacial de la URSS: “Creo que Chile necesita empezar a aspirar más alto e imaginar un programa espacial mucho más serio”

La primera vez que el físico ruso Roald Sagdeev escuchó sobre Chile y su increíble potencial en observación astronómica, fue en 1968, en plena Guerra Fría. En esa época, los soviéticos contaban con un observatorio instalado en el norte de nuestro país que recopilaba datos sobre el cielo del hemisferio sur, los cuales se mantenían en absoluto secreto. ¿El motivo? Toda esa investigación tenía fines militares: los soviéticos buscaban “mapear” la configuración de las estrellas del hemisferio sur para guiar sus misiles intercontinentales sin depender de un sistema de guía terrestre, en caso de un ataque nuclear estadounidense. Ya entonces, era sabido que Chile poseía las condiciones ideales para observar el espacio.

Sagdeev fue director del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética desde 1973 a 1988. Y desde ese sitial, fue el consejero de ciencias del expresidente de la URSS Mijaíl Gorbachov. Después se trasladó a EE.UU., donde asesoró a la Nasa por 12 años y donde se casó con Susan Eisenhower, la nieta del expresidente Dwight D. Eisenhower.

Hoy trabaja como profesor del East-West Center en la Universidad de Maryland.

Mijaíl Gorbachov en 1993. Foto: Reuters

Sagdeev estuvo en el país como invitado de honor de la Universidad Bernardo O’Higgins para la inauguración de su Centro de Investigación en Astronomía, ocasión en la que concedió esta entrevista para Qué Pasa.

-¿Qué opina de los avances de investigación espacial en Chile? ¿En qué aspectos cree que es en lo que más destaca Chile en la observación astronómica?

Fue mi primer visita a Chile, la primera oportunidad para ponerme al tanto sobre la investigación científica relativa al espacio, y tuve cierta posibilidad de conocer un poco al respecto. Sé que Chile ya tiene algo de experiencia en el lanzamiento de satélites muy pequeños y simples. Creo que se necesita empezar a aspirar más alto, imaginar un programa mucho más serio. Conocí a los expertos que están involucrados en planes muchos más ambiciosos, y les deseo lo mejor en esa tarea.

Sé que Chile está en una situación mucho mejor en astronomía, porque alberga los mejores instrumentos astronómicos del mundo. Es muy importante que los jóvenes científicos chilenos aprovechen la oportunidad de trabajar con estos instrumentos científicos y astronómicos tan maravillosos, construidos e instalados en el desierto de Atacama por los Estados Unidos, los países europeos con la participación de otros países más como Japón. Tienen una oportunidad única: ningún otro país puede tenerlos, y la cuestión es cómo esta nueva joven generación de científicos chilenos podría beneficiarse de la presencia de estos maravillosos instrumentos.

- ¿Cree que la Prueba de misiles antisatélite que realizó Rusia con su satélite COSMO 1408, fue una acción irresponsable y amenazadora? Pensando en el contexto de los recientes avances hacia acuerdos mundiales sobre el uso responsable del espacio ultraterrestre y también pensando en los tripulantes de la Estación Espacial.

Quedé consternado cuando escuché las noticias de un uso militar ruso al probar un vehículo anti-satelital para destruir el antiguo satélite propio COSMO 1408, lo cual derivó en la creación de más de 2.000 pequeñas piezas que ahora quedaron repartidas en órbita. Y ahora se suman a la amenaza de los restos de anteriores colisiones entre antiguos vehículos espaciales, partes de cohetes, entre otros. Esto complicaría usos adicionales de la baja órbita terrestre en el espacio exterior para propósitos científicos, o para aplicaciones prácticas. Espero que países responsables como Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, y otros, puedan encontrar una forma de negociar y acordar términos estrictos para limitar este tipo de actividades en órbita.

Handout file photo dated July 19, 2011 of the International Space Station was photographed from the space shuttle Atlantis. The US has condemned Russia for conducting a "dangerous and irresponsible" missile test that it says endangered the crew aboard the International Space Station (ISS). The test blew up one of Russia's own satellites, creating debris that forced the ISS crew to shelter in capsules. The station currently has seven crew members on board - four Americans, a German and two Russians. The space station orbits at an altitude of about 420km (260 miles). Photo by NASA via ABACAPRESS.COM

- ¿Cree realmente que la Tierra pueda desarrollar anillos como los de Saturno pero de basura espacial? De ser así, ¿cómo podríamos evitarlo?

En cierta medida, ya hay una gran cantidad de pequeñas piezas de material viejo y otra basura espacial en órbita. No pienso que pudieran, en un futuro previsible, formar anillos como los de Saturno. Pero sí, en cambio, podría formar un “cinturón” grueso. ¿Qué tan grueso? Eso depende de qué tan inteligentes somos, como usuarios del espacio exterior.

- Sobre el avance de China en la carrera espacial, pensando que en mayo se convirtió en el segundo país del mundo en colocar un róver en Marte, ¿cree que su rápido avance en esta materia es beneficioso para la exploración espacial? ¿Considera que tener más países en la carrea espacial es más ventajoso?

Creo que debemos felicitar a nuestros colegas en China por su éxito en lograr aterrizar un rover en Marte, especialmente considerando que en la historia soviética de la expedición marciana no se pudo conseguir un aterrizaje exitoso. China es ahora el segundo país después de Estados Unidos en realizar una maniobra espacial, una operación espacial, tan compleja. Creo que cuantos más participantes en ciencia espacial puedan lograr algo así, más beneficioso será para el éxito general de la exploración espacial. No me da miedo este tipo de carrera espacial: pacífica, y para el beneficio científico.

- Hace poco se supo a través de la prensa, que la ex URSS tuvo su propio sistema de transbordadores, ¿cree que valió la pena dejar abandonado el proyecto del transbordador Burán? Aún cuando se consideraba mejor que el transbordador estadounidense Columbia.

Sí, la Unión Soviética en su momento invirtió muchos esfuerzos en construir su propio sistema de transbordadores, bajo el nombre Buran. Y sólo tuvo un solo lanzamiento práctico, no tripulado, y en ese sentido, fue un paso adelante en comparación con los transbordadores de Estados Unidos. Así que, la pregunta es… ¿fue inteligente detener este programa y desperdiciar todo el esfuerzo depositado en él?

Mi opinión, incluso antes que se iniciara el programa Buran, es que no era necesario. Este tipo de tecnología reutilizable, para vehículos reutilizables, era demasiado cara, demasiado impráctica, y demasiado riesgosa para su tripulación. Y yo estaba a favor de no copiar el programa estadounidense. Después de ese gran gasto para realizar un solo lanzamiento, quizá se decidió abandonarlo demasiado temprano. Entiendo la decepción de los cosmonautas soviéticos por perderse la oportunidad de volar en esos vehículos.

El transbordador Burán de la desaparecida Unión Soviética en un hangar en un complejo cerca del cosmodromo de Baikonur, en Kazajastán. Foto: Reuters

-¿Qué opina de la carrera espacial en la actualidad? ¿Qué espera que se logre a un corto y largo plazo en los avances de la carrera espacial en el mundo?

La noción de “carrera espacial” apareció durante el proyecto Apolo en los 60, cuando se dio una verdadera competencia entre los programas espaciales de la Unión Soviética y Estados Unidos, pero Apolo fue el primero en llevar un hombre a la Luna. Apolo fue un programa mucho mejor organizado y ejecutado, comparado con lo que los Soviéticos tratamos de hacer para llevar un hombre al espacio.

Desde entonces, el liderazgo de Estados Unidos a nivel espacial se hizo innegable, y la noción de “carrera espacial” perdió su significado. Y el solo hecho que finalmente los rusos, los estadounidense y muchos otros países decidieran unir fuerzas para lanzar la Estación Espacial Internacional es un testimonio de ello.

Creo que la próxima fase en la exploración de la Luna, y la misión de llevar otro equipo de personas a la superficie de la Luna para distintos tipos de exploración, será bajo cooperación, no en competencia, y no como una “carrera”.

-Dado su conocimiento, ¿cree que con los avances que existen podremos encontrar vida extraterrestre en un futuro cercano?

La pregunta es si podremos localizar vida extraterrestre en el futuro próximo. Es muy difícil responder esta pregunta. Creo que no tenemos conocimiento alguno sobre qué tan raro es el proceso de origen de la vida en otros cuerpos celestes. Sólo sabemos que la vida del tipo que tenemos en nuestro planeta, la Tierra, está sujeta a límites ambientales: temperatura, presencia de agua, oxígeno… y en este punto es muy difícil afirmar si estas condiciones estrictas tan raras pueden encontrarse en un gran número de cuerpos celestes. Por supuesto, esperamos que no seamos únicos, que nuestro planeta no sea extraordinario. Así que quizás podamos averiguarlo en la próxima década o las décadas por venir. Ya se están realizando importantes esfuerzos para buscar planetas extra solares, exoplanetas, con propiedades similares a las nuestras.