Fact Checking: ¿Vacuna contra el Covid-19 anula seguros de vida? ¿CEO de Pfizer no quiso vacunarse?

Vacuna contra el Covid-19 anula seguros de vida

Una publicación en redes sociales afirma que las personas que “consienten” en recibir una vacuna para el Covid-19 corren el riesgo de perder los beneficios de sus respectivos seguros de vida, debido a que supuestamente, cualquier efecto secundario de la inmunización se consideraría “autoinfligido”.

Pero se trata de una afirmación falsa. Beatriz Arteaga, directora de la Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de la Universidad de Las Américas, dice que por el contrario, “recibir la vacuna contra el Covid-19, independiente del laboratorio de procedencia que tenga, trae beneficios y seguridad para quienes completan los esquemas de dos dosis”.

Es decir, en el escenario actual de pandemia, “ninguna aseguradora de nuestro país, podría, ni debería limitar las coberturas de salud o anular los seguros de vida porque una persona decide vacunarse”, añade Arteaga.

En Principal, corroboran que no existe este tipo de exclusiones. “Nuestras pólizas no tienen exclusiones relacionadas con vacunas”, señalan desde la empresa.

El proceso de vacunación no anula los seguros de vida.

Arteaga dice además, “que las vacunas autorizadas en Chile son seguras, validadas en términos de eficiencia y eficacia, para generar defensas en contra de esta tan devastadora enfermedad”, explica la académica.

Roberto Contreras, doctor en Economía Industrial e Internacional y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, piensa igual. “Sería algo contra intuitivo anular los seguros de vida por querer protegerse, eso no solo ayuda al afiliado o asegurado, sino también a las compañías de seguros quienes tendrán menos decesos o muertes gracias a este proceso de vacunación masiva. De ahí la necesidad de que no se apliquen cláusulas que no ayudarían en nada al mercado de los seguros”.

Demuestra “la preocupación de la persona por su salud, y además, los posibles efectos secundarios son acotados. Las vacunas pasan por un proceso de validación interno a través del ISP”, añade Contreras.

Este último añade que esto responde a un plan de vacunación nacional, una estrategia de política pública. “No es algo que se le ocurra a la persona de manera autónoma, y además se da en un contexto mundial en que todos los países desean vacunar a su población para evitar los efectos más nocivos de la enfermedad. Para tratar de evitar que el virus siga circulando cusando los estragos que todos conocemos”.

CEO de Pfizer no quiso vacunarse contra el Covid-19

Una noticia que circula en redes sociales, señal una supuesta publicación del diario argentino Clarín, donde establece que Albert Bourla, CEO del laboratorio Pfizer, no quiso vacunarse contra el Covid-19.

Pero se trata de una información sacada de contexto, como la misma imagen de la información lo explica más abajo.

La imagen que circula en WhatsApp.

Va contra toda lógica, dice Beatriz Arteaga, directora de la Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de la Universidad de Las Américas, porque lo directores de la industria farmacéutica y de los laboratorios, son los que poseen toda la información de los múltiples procesos y pasos que implica la investigación científica, “en donde se evidencia la eficiencia y eficacia de sus propias vacunas”.

El CEO de la compañía farmacéutica estadounidense, a la cual se incorporó en 1993, es veterinario de profesión. John Thys /Pool via REUTERS

Además, dice, “se evidenció que este director completó su segunda esquema de vacuna, es decir, su segunda dosis de vacuna, el 10 de marzo de este año 2021″, añade Arteaga.

El CEO de la compañía farmacéutica estadounidense, a la cual se incorporó en 1993, es veterinario de profesión.

A Bourla, de origen griego, se le atribuye la remodelación de Pfizer para ser una compañía enfocada en investigación, desarrollo y medicamentos recetados de marca protegidos por patente.

Además de trabajar en la compañía y Fundación Pfizer, se desempeña o ha formado parte de las juntas directivas de Biotechnology Innovation Organisation, Catalyst, Partnership for New York City y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.