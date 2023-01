Nuevas subvariantes en China y EEUU hacen temer regreso de mascarillas

Son casi tres años desde el primer caso de Covid-19 en el país, y aún se trata de un tema preocupante para la comunidad científica. Esto en el contexto de variantes inciertas que han provocado la muerte de millones de personas, la reincorporación de algunas medidas sanitarias y un 2022 que cerró con 31.817 casos activos a nivel nacional, el registro semanal más alto en más de un mes de acuerdo al Ministerio de Salud (Minsal).

Una de las medidas que se instauró producto del escenario epidemiológico es el uso de mascarilla obligatorio en los vuelos de Colombia, Brasil, Ecuador y España. Asimismo, en países como Inglaterra se ha desatado la controversia por la posibilidad de que la medida vuelva; esto en el marco de un promedio de 10.721 casos por día, lo que representa un incremento del 63% respecto hace dos semanas, de acuerdo a cifras del The New York Times. Las muertes también aumentaron en un 72%.

Autoridades promueven el uso de la mascarilla. Crédito: Agencia Uno

Si bien el gobierno de este país no implementó nuevamente el uso de mascarillas, varias personas han decidido usarlas voluntariamente. Según el Daily Mail, algunos científicos sostienen que estas restricciones son necesarias para contrarrestar la demanda del Servicio Nacional de Salud (NHS). De igual forma, otros expertos sugieren a la población evitar aglomeraciones.

Desde que la medida se implementó de forma obligatoria en 2020 es sabido que ha causado controversia. Un ejemplo de esto es la manifestación en Madrid a favor de la “libertad” que reunió alrededor tres mil personas, y otras protestas de la misma índole que se desarrollaron en Washington, Estados Unidos.

Al respecto, el profesor Yik-Ying Teo, experto en salud pública de la Universidad Nacional de Singapur afirmó en The Telegraph que se trata de cómo los líderes o responsables políticos hagan uso de las mascarillas. “En muchas comunidades occidentales, la gente ve las mascarillas como una aberración, un símbolo de que las cosas no van bien en el mundo y de que aún no se ha ‘vuelto a la normalidad’”, explicó al medio.

El ex Primer Ministro británico Boris Johnson sin mascarilla en la ceremonia de apertura de la COP26. Foto: AP.

La subvariante que tomará el control

Durante esta semana los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectaron que más del 40% de los casos de Covid-19 en Estados Unidos son causados por la variante de Ómicron XBB.1.5. Al mismo tiempo, la subvariante BF.7 produce millones de contagios diarios en China, lo que provocó que distintos países impusieran medidas de prevención en los aeropuertos.

En el caso de Chile, las medidas comenzaron a regir el 1 de enero con el Plan de Fronteras Protegidas, poco después de extender la alerta sanitaria hasta marzo del 2023.

El doctor y director de la Fundación Ciencia & Vida, Tomás Pérez-Acle, menciona que es normal el alto nivel de contagio de la subvariante BF.7 considerando que todas las variantes de Ómicron son cada vez más contagiosas que las variantes ancestrales, pues tienen mayor capacidad de evasión de la respuesta del sistema inmune.

Respecto a la pregunta por la subvariante en Chile, el también académico de la Universidad San Sebastián, asegura que no causaría los mismos estragos que en el país asiático.

“En China está causando esos estragos porque tienen una población subvacunada, donde los adultos mayores tienen solo una dosis. La mayoría de las personas en Chile tienen cuatro dosis”, explicó. Sin embargo, advierte que “la variante XXB.1.5 es de la que deberíamos preocuparnos”.

Explica que se trata de una variante que tiene una característica bien “terrible” que muchos científicos veían con terror: la recombinación, el cruce entre dos linajes de Ómicron distinto. Las variantes de Covid-19 que se dispersan en el mundo evolucionan por producto de mutaciones, pero ese no es el caso de XXB.1.5 “Es la primera vez en la historia de la pandemia que vemos que la recombinación es posible”, añade.

Esta variante, señala Pérez-Acle, es la más infecciosa de todas y la que tiene mayor capacidad de respuesta de evasión del sistema inmune y, lo más preocupante, es que la vacuna que logra un cierto nivel de respuesta (bajo) es la bivalente contra la subvariante BA.4 Y BA.5 de Ómicron, que no es la vacuna que se está inoculando en Chile.

“A mí no me preocupa tanto la BF.7, pero sí la XBB.1.5, que en solo dos semanas pasó del 4% a más del 40% de todas las infecciones en Estados Unidos”, agrega el doctor.

“Lo más probable es que esta subvariante va a tomar el control en el resto de los países del mundo”, finalizó.