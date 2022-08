Variante BA.5 del Covid puede volver a infectarte solo un mes después de haber estado contagiado

El pasado 30 de junio, la ucraniana radicada en EE.UU., Erica Mancini, contó en una nota a la agencia AP, que ya ha se había contagiado tres veces de Covid. Lo hizo por primera vez en marzo de 2020. Volvió a hacerlo en diciembre ed 2021. Y de nuevo en mayo de este año.

“Me deprime saber que podría infectarme para siempre”, dijo la cantante de 31 años, quien está vacunada y reforzada. “No quiero enfermarme cada mes o cada dos meses”.

Pero los expertos médicos advierten que las infecciones repetidas son cada vez más probables a medida que la pandemia se prolonga y el virus evoluciona, y es probable que algunas personas se vean afectadas más de dos veces. La investigación emergente sugiere que podría ponerlos en mayor riesgo de problemas de salud.

No hay datos completos sobre las personas que contraen Covid-19 más de dos veces, aunque algunos estados en EE.UU. han recopilado información sobre las reinfecciones en general. Nueva York, por ejemplo, informa alrededor de 277.000 reinfecciones de los 5,8 millones de infecciones totales durante la pandemia. Los expertos dicen que las cifras reales son mucho más altas porque muchas pruebas caseras de Covid-19 no se notifican.

Ahora, este fenómeno podría volverse más recurrente. Científicos y médicos alertan que la variante BA.5 del coronavirus, que ya se ha convertido en la cepa dominante en la mayor parte del mundo, tiene una características inédita respecto a las variantes anteriores: puede volver a infectar a un paciente unas semanas después de que este hubiese tenido otra infección.

En el caso de Chile, de acuerdo al último reporte del Minsal, durante las últimas semanas las variantes de mayor circulación también han sido BA.4 y BA.5, que, “tal como se ha visto en otros países, se encuentran al alza en su circulación. Estas variantes implican un riesgo de observar un incremento de casos y por eso es tan importante mantener las medidas de cuidado que nos permiten controlar la cadena de contagios”, ha reconocido el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

Desde el inicio de la pandemia, los médicos habían promulgado que aquellos que estaban infectados con Covid tenían un alto nivel de inmunidad en las semanas posteriores.

Pero la versión BA.5 rompe con esta premisa, ya que cada vez hay más casos de reportes de personas que se volvieron a infectar apenas un mes después de haberse contagiado.

Andrew Robertson, director de Salud del Territorio de Australia Occidental, dijo en el diario inglés Mirror que están viendo un número creciente de personas que se han infectado con BA.2 y luego se infectan apenas cuatro semanas después. “Entonces, en unas seis a ocho semanas contraen una segunda infección, y es casi seguro que es con la variante BA.4 o BA.5″, dijo.

“Hasta hace poco, era casi inaudito, pero ahora se está volviendo más común tener Covid-19 dos, tres o incluso cuatro veces”, dijo a la agencia AP el Dr. Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute. “Si no encontramos mejores defensas, veremos mucho más de esto”.

¿Por qué? La inmunidad de infecciones pasadas y vacunas disminuye con el tiempo, dicen los expertos, dejando a las personas vulnerables.

Además, el virus ha evolucionado para ser más contagioso. El riesgo de reinfección ha sido aproximadamente siete veces mayor con las variantes de Ómicron en comparación con Delta, cuando esta era más común, según muestran estudios en el Reino Unido. Los científicos creen que los mutantes de Ómicron que ahora causan la gran mayoría de los casos en gran parte del mundo son particularmente hábiles para eludir la inmunidad de la vacunación o una infección pasada, especialmente la infección durante la ola de omicron original.

El profesor de Inmunología en el Imperial College de Londres, Danny Altmann escribió un artículo sobre el estrés que está generando las nuevas variantes. “¿Cómo fueron las infecciones por Omicron? Un ‘mal refuerzo’ de la inmunidad a otras infecciones por Omicron”, escribió en The Guardian.

“La mayoría de las personas, incluso cuando recibieron la vacuna triple, tuvieron una respuesta de anticuerpos neutralizantes 20 veces menor contra Omicron respecto a la variante original de Wuhan“, dijo.

“La infección por Omicron fue un refuerzo deficiente de la inmunidad a otras infecciones por Omicron”, explicó Altman. Este es un tipo de virus sigiloso que pasa desapercibido, incluso con variantes Omicron, no estamos bien protegidos de más infecciones”, advirtió.

Sin embargo, El Dr. David Dowdy, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de John Hopkins, dijo al portal Insider que se creía que las reinfecciones BA.4 y BA.5 eran menos graves que los brotes anteriores de Covid.

Dijo que a medida que el virus evoluciona para desarrollar resistencia a los anticuerpos, el sistema inmunológico del cuerpo se vuelve mejor para lidiar con él.

Los científicos no saben exactamente por qué algunas personas se reinfectan y otras no, pero creen que pueden estar en juego varias cosas: salud y biología, exposición a variantes particulares, cuánto virus se está propagando en una comunidad, estado de vacunación y comportamiento. Investigadores británicos encontraron que las personas tenían más probabilidades de volver a infectarse si no estaban vacunadas, eran más jóvenes o tenían una infección leve la primera vez.

Los científicos tampoco están seguros de qué tan pronto alguien puede infectarse después de un episodio anterior. Y no hay garantía de que cada infección sea más leve que la anterior.

“Lo he visto ir en ambos sentidos”, dijo el Dr. Wesley Long, patólogo de Houston Methodist. Sin embargo, en general, las infecciones intercurrentes que ocurren después de la vacunación tienden a ser más leves, dijo.

Los médicos dijeron que vacunarse y reforzarse es la mejor protección contra el Covid-19 grave y la muerte, y hay algunas pruebas de que también reduce las probabilidades de reinfección.

En este punto, no ha habido suficientes casos documentados de reinfecciones múltiples “para saber realmente cuáles son las consecuencias a largo plazo”, dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Facultad de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor.

Pero un nuevo estudio de gran tamaño que utiliza datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU., que aún no ha sido revisado por pares científicos, proporciona una idea y encuentra que la reinfección aumenta el riesgo de resultados graves y problemas de salud como problemas pulmonares, trastornos cardíacos y diabetes en comparación con una primera infección. Los riesgos fueron más pronunciados cuando alguien estaba enfermo con Covid-19, pero también persistieron más allá de la enfermedad aguda.