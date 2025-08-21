SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Red Activa

Cepal: una de cada cuatro mujeres en la región no cuenta con ingresos propios, frente a uno de cada diez hombres

La CEPAL presentó la actualización del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), que incorpora nuevos indicadores y un rediseño tecnológico para monitorear la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres. Según el herramienta, una de cada cuatro no cuenta con ingresos propios, lo que refleja dependencia económica y persistencia de las mujeres en la pobreza.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
La Cepal identificó que una de cada cuatro mujeres en la región no cuenta con ingresos propios, frente a uno de cada diez hombres. En esta línea, Salazar-Xirinachs señaló que “contar con ingresos propios es clave para la autonomía económica, para cubrir las necesidades y preferencias propias y de otras personas del hogar”. Phumphat Phaka

En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó la actualización del Observatorio de Igualdad de Género (OIG), una herramienta que cumple 18 años de existencia y que se renueva con un rediseño tecnológico y nuevos indicadores para seguir el avance en materia de igualdad.

Según el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, el OIG es una herramienta central para dar seguimiento a los compromisos de los países en materia de igualdad y derechos de las mujeres en el marco de la Agenda Regional de Género". En él, explica, “su reciente actualización refuerza este mandato con un rediseño tecnológico que mejora la accesibilidad y seguridad de la plataforma, incorpora indicadores más específicos, nuevos filtros para organizar repositorios normativos y publicaciones, y permite monitorear con mayor precisión los avances en la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres en los países y a nivel regional”.

La nueva versión del Observatorio pone énfasis en los tres ejes de la autonomía de las mujeres: económica, física y en la toma de decisiones. Entre sus cifras más recientes, la Cepal identifica que una de cada cuatro mujeres en la región no cuenta con ingresos propios, frente a uno de cada diez hombres.

En esta línea, Salazar-Xirinachs señaló que “contar con ingresos propios es clave para la autonomía económica, para cubrir las necesidades y preferencias propias y de otras personas del hogar”.

Aunque ha habido una reducción respecto a décadas anteriores —el 38% de mujeres no tenía ingresos propios en 2005, frente al 25% actual—, el Secretario Ejecutivo advirtió que el progreso es lento. “Mientras que en la región la incidencia de la pobreza ha disminuido en las últimas décadas, las mujeres continúan sobrerrepresentadas en hogares sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades mínimas. Esto quiere decir que persiste la feminización de la pobreza: en 2023, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres, había 121 mujeres en la misma situación”.

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Cepal

Otro de los hallazgos del OIG se relaciona con el trabajo doméstico y de cuidados. “En 2024, solo el 51,8% de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral, frente al 74,9% de los hombres. En contraparte, y como ha sido la constante en los últimos 20 años, entre las mujeres que no participan del mercado laboral, alrededor de un tercio se dedica principalmente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que restringe sus posibilidades de generar ingresos propios, acceder a recursos económicos y contar con protección social vinculada al empleo formal”, explicó Salazar-Xirinachs.

Este fenómeno, agregó, refleja los nudos estructurales de la desigualdad de género. “Superar los nudos no es solo un asunto de justicia social, sino una condición necesaria para romper los ciclos de estancamiento estructural, mejorar la productividad y avanzar hacia el desarrollo sostenible y la sociedad del cuidado”.

Un observatorio para la acción

Con la pestaña “Región y Países”, el rediseñado Observatorio va a permitir acceder a perfiles estadísticos, datos sobre sistemas políticos y electorales, así como información comparativa por país. Para la Cepal, esta mejora busca fortalecer el rol de los Estados, los medios de comunicación y la sociedad civil en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. “Con esta actualización, el OIG contribuye a ampliar la capacidad de los Estados, los medios de comunicación y la sociedad civil para dar seguimiento a los avances y pendientes en igualdad de género, y se consolida como un referente regional para impulsar la autonomía y los derechos de las mujeres”, terminó diciendo José Manuel Salazar-Xirinachs.

Más sobre:Red·ActivaRedActivaMujeresCEPALBrecha de GéneroIgualdad de GéneroOIGObservatorio de Igualdad de Género

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada
Chile

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal
Negocios

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open
El Deportivo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

¿Se suspende el partido del domingo? Cómo afectó al plantel de la U la tragedia en Argentina

La razón del insólito horario entre Palestino y Colo Colo que marcará debut de los interinos Hugo González y Luis Pérez

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza
Mundo

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos