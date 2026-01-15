SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Red Activa

    Estudio de ChileMujeres pone el foco en los directorios a través de modelos que aceleran la diversidad de género

    La segunda edición del estudio "Modelos de diversidad de género en los directorios", elaborado por ChileMujeres, analiza la experiencia internacional de los diferentes modelos que existen para avanzar hacia una mayor diversidad de género en las altas gerencias, transformando así un impulso normativo hacia cambios culturales y organizacionales.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Directorios corporativos Studio4

    En un contexto marcado por el avance de la participación femenina en los espacios de decisión económica, Fundación ChileMujeres presentó la segunda edición de su estudio Modelos de diversidad de género en los directorios, un análisis comparado que revisa la experiencia internacional, los impactos de la diversidad en las empresas y los desafíos que enfrenta Chile ante la entrada en vigencia de la Ley “Más Mujeres en Directorios”.

    El documento, elaborado por María José Díaz y Sofía Kreuyzberger, actualiza cifras globales y locales y entrega evidencia para comprender por qué la diversidad de género en los directorios no solo responde a una demanda de equidad, sino que también se vincula con mejores prácticas de gobernanza y toma de decisiones.

    A nivel mundial, la presencia de las mujeres en los directorios ha aumentado de manera constante durante la última década, pero sigue lejos de la paridad. Según datos recopilados en el estudio, en 2025 las mujeres representan en promedio un 28,5% de los cargos en directorios entre los países que reportan información, un alza importante con respecto a los años anteriores, pero insuficiente para cerrar la brecha en el corto plazo. Por ende, de mantenerse el ritmo actual, la paridad no se alcanzaría antes de 2038.

    En los países de la OCDE, el promedio sube levemente hasta un 29,6%, con marcadas diferencias entre naciones. Mientras países como Nueva Zelanda, Francia o Islandia superan el 40% de participación femenina, otros —entre ellos Chile— se mantienen en la parte baja del ranking.

    Chile bajo el promedio y con brechas persistentes

    El estudio muestra que Chile registra un 17,1% de mujeres en directorios, cifra que lo sitúa por debajo del promedio de la OCDE y entre los países con menor representación femenina. Además, más del 90% de las empresas analizadas presenta directorios donde más del 60% de sus integrantes pertenece a un mismo sexo, y un tercio corresponde a las denominadas “empresas cero”, sin ninguna mujer en sus mesas directivas.

    Este diagnóstico importa especialmente en el marco de la Ley N°21.757 “Más Mujeres en Directorios”, publicada en 2025 y vigente desde enero de 2026, que establece un mecanismo gradual para aumentar la diversidad de género en sociedades anónimas abiertas y especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Uno de los principales aportes del estudio es el análisis comparado de los distintos modelos que han utilizado los países para impulsar la diversidad de género en los directorios. El documento distingue entre cuotas obligatorias, cuotas recomendadas y esquemas de autorregulación empresarial.

    La evidencia internacional muestra que los países con cuotas obligatorias alcanzan, en promedio, un 38,2% de mujeres en directorios, mientras que aquellos con cuotas recomendadas llegan a un 31,7%, con ritmos de avance similares en el tiempo. En cuanto a los países que dependen exclusivamente de la autorregulación muestran niveles significativamente más bajos de participación femenina.

    En Chile, la nueva legislación adopta un modelo híbrido que comienza con una cuota sugerida bajo el principio de “cumplir o explicar” y contempla la posibilidad de activar una cuota obligatoria si las empresas no alcanzan ciertos umbrales de cumplimiento en el tiempo. Para evitar ese escenario, el estudio estima que será necesario incorporar al menos 511 mujeres adicionales en directorios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío.

    El informe indica además que el lento avance de las mujeres hacia la participación en directorios no tiene que ver con una falta de talento, sino con barreras que persisten en la oferta como en la demanda. La desigual distribución del trabajo de cuidados y las responsabilidades domésticas siguen limitando las trayectorias laborales femeninas, reduciendo su disponibilidad para acceder a cargos de alta responsabilidad.

    Junto con esto, se suman sesgos culturales y estereotipos en los procesos de selección, que asocian el liderazgo a atributos tradicionalmente masculinos y penalizan especialmente a las mujeres que son madres. Estos factores refuerzan la segregación vertical y explican por qué, incluso con experiencias y estudios similares a la de los hombres, las mujeres acceden en menor medida a los espacios de mayor poder.

    Impactos positivos en las empresas

    Pero además del diagnóstico, el estudio recoge evidencia que vincula la diversidad de género en los directorios con efectos positivos en las organizaciones. Una mayor presencia de mujeres en las mesas directivas se asocia con un “efecto derrame” hacia la alta gerencia, reducciones en las brechas salariales y mejoras en la calidad de las decisiones estratégicas.

    Si bien los impactos económicos directos son mixtos y dependen del contexto, la investigación destaca que los directorios diversos tienden a más deliberativos, a ampliar la agenda de discusión y a fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas, elementos clave para una buena gobernanza corporativa.

    Ante esto, Fundación ChileMujeres plantea que el principal desafío a futuro es transformar el impulso normativo en cambios culturales y organizacionales permanentes.

    Lee también:

    Más sobre:RedActivaMás Mujeres en DirectoriosChileMujeresMujeres líderesMujeres en empresasEnfoque de géneroMujeres en DirectorioDiversidad de Género

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación
    Chile

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana
    Negocios

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC
    El Deportivo

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel