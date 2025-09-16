SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Red Activa

Muchas mujeres están preparándose para terminar el año trabajando gratis

La brecha salarial de género se mantiene y un estudio hizo una interesante analogía sobre qué significa para las mujeres.

Patricio LazcanoPor 
Patricio Lazcano
Muchas mujeres están preparándose para volver a trabajar gratis

A pesar de una década de avances en la participación laboral femenina, la brecha salarial de género sigue siendo una realidad persistente en Chile.

Según el informe Zoom de Género 2025, elaborado por la Fundación ChileMujeres, la Cámara de Comercio de Santiago y el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, las mujeres trabajadoras reciben, en promedio, un 24,4% menos de ingresos laborales que los hombres por su ocupación principal.

Este estudio, basado en los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024 del INE, señala que, si bien hay una leve mejora respecto a 2014 (cuando la brecha era de 29,7%), la desigualdad de género en el trabajo se mantiene especialmente marcada en empleos de alta calificación, donde la diferencia alcanza el 33,5%.

¿Por qué muchas mujeres terminan trabajando a fin de año gratis?

Entre las ramas económicas con mayor empleo, la desigualdad de ingresos en desmedro de las mujeres alcanza niveles críticos enSalud (-40,6%),Comercio (-36,9%),Manufactura (-35,4%)yEnseñanza (-30,5%). Solo en el sector deConstrucciónse registra una brecha positiva a favor de las mujeres, atribuida a que las pocas que trabajan en ese rubro lo hacen en puestos mejor remunerados.

Ahora, un estudio convirtió esta desigualdad en días, y llegó a la conclusión que sobre la base de la brecha salarial, equivalía a que las mujeres trabajen las últimas siete semanas de este año trabajando gratis.

Esto es, en efecto, lo que hacen las mujeres de todo el mundo en comparación con los hombres debido a la persistencia de la brecha salarial de género.

Mujeres trabajando gratis: cuando ellas son las proveedoras

Otra variable que influye en los ingresos de las mujeres trabajadoras en Chile es el rol de proveedoras del hogar. Aquellas que asumen esta responsabilidad perciben 26,6% menos que los hombres en la misma condición, una brecha que se reduce al 4,3% cuando no son el sustento principal.

Aunque en 2024 se observó un crecimiento real de ingresos laborales (2,5% en mujeres y 4% en hombres), el Zoom de Género 2025 subraya la estabilidad de la brecha salarial en los últimos tres años.

“Para cerrar las brechas no basta con mejorar los promedios. Se necesita transformar las estructuras que sostienen estas desigualdades”, concluyó el reporte, que busca influir en las decisiones públicas y privadas para avanzar hacia un mercado laboral más justo y equitativo en Chile.

Según un artículo de Financial Times, se ha demostrado que la brecha salarial de género se ha subestimado por décadas. Por ejemplo, en el Reino Unido, las estadísticas oficiales otorgan un peso excesivo a los empleadores del sector público, que suelen tener brechas salariales de género más pequeñas.

Esto sugiere que la brecha salarial real es aproximadamente un punto porcentual mayor que lo que nos han hecho creer, dice el artículo.

Incluso, hace mención a un aspecto donde la brecha es aún más marcada, pero que se diluye más por su naturaleza: el trabajo partime o flexible.

Un estudio mostró que el trabajador freelance promedio en Estados Unidos cobra un 26 % más que las mujeres. La diferencia es aún mayor en el caso del trabajo freelance legal, donde los hombres cobran un promedio de 145 dólares por hora y las mujeres tan solo 68.

En el Reino Unido, donde un estudio de 2020 mostró que los hombres autónomos ganaban un promedio de 43 por ciento más que las mujeres autónomas.

En Chile, el informe de la Fundación ChileMujeres, la Cámara de Comercio de Santiago y el Observatorio del Contexto Económico de la UDP advierte que la brecha salarial de género en Chile se profundiza en empleos informales y de jornada parcial. Las trabajadoras informales ganan 31,3% menos que sus pares hombres, mientras que la diferencia salarial en jornadas parciales es del 34,3%.

Además, la presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar incide en una mayor desigualdad: las mujeres que viven con menores de edad ganan, en promedio, un 29,2% menos que los hombres en la misma situación, frente al 19,9% de diferencia cuando no hay menores en el hogar.

Lee también:

Más sobre:RedActivaBrecha salarialSueldoMujeresTrabajadorasZoom de Género 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desde el regreso de los paracaidistas hasta el mayor número de funcionarios en siete años: las novedades de la Parada Militar

Agenda de DD.HH. revive fractura en el Senado: oficialismo acusa “chantaje” para ley en favor de presos de Punta Peuco

Secretaría general de la ONU: Oficialismo presiona a Boric por gesto a Bachelet durante discurso en Nueva York

Fuera de la papeleta: Rincón se lame las heridas y se reinventa en el comando de Matthei

Un Tricel todopoderoso: el largo historial de casos en que el máximo tribunal electoral expulsó de la papeleta a candidatos

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

4.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

5.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Desde el regreso de los paracaidistas hasta el mayor número de funcionarios en siete años: las novedades de la Parada Militar
Chile

Desde el regreso de los paracaidistas hasta el mayor número de funcionarios en siete años: las novedades de la Parada Militar

Agenda de DD.HH. revive fractura en el Senado: oficialismo acusa “chantaje” para ley en favor de presos de Punta Peuco

Secretaría general de la ONU: Oficialismo presiona a Boric por gesto a Bachelet durante discurso en Nueva York

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal
Negocios

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita
Tendencias

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League
El Deportivo

En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League

Sifup le pide a la ANFP que denuncie: el lío que desata el director de Azul Azul que involucra a jugadores de Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Arsenal por la Champions League

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood
Cultura y entretención

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

El amor, el seminario, el servicio militar y el teatro: Víctor Jara y sus años formativos

Una Propuesta Indecente: cuando Robert Redford puso en jaque a las parejas del mundo con la pregunta más incómoda

Netanyahu admite que Israel enfrenta un “aislamiento” prolongado mientras lanza ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza
Mundo

Netanyahu admite que Israel enfrenta un “aislamiento” prolongado mientras lanza ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

Ecuador declara el estado de excepción en 7 provincias por las protestas contra el fin del subsidio al diésel

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse