A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias. Foto referencial

Llegan los días de descanso por las esperadas celebraciones de Fiestas Patrias, por lo que en las próximas horas finalizará la atención del comercio.

Uno de los establecimientos más concurridos previo al extenso feriado son los supermercados, donde las principales cadenas ya anunciaron sus horarios especiales para este miércoles, atendiendo al último día hábil de la semana.

Cabe recordar que los próximos jueves 18 y viernes 19 de septiembre son feriados irrenunciables, por la Independencia y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Al respecto, el comercio no podrá funcionar durante las dos siguientes jornadas y retomará sus funciones el próximo sábado, 20 de septiembre, según ratificó la Cámara de Comercio de Santiago.

Horarios de supermercado este miércoles

Para planificar las compras previas a las Fiestas Patrias, las principales cadenas de supermercados confirmaron sus horarios de atención para este miércoles , 17 de septiembre, mediante sus redes sociales y sitios web.

Unimarc atiende hasta las 19:30 horas

Tottus opera hasta las 19:00 horas y hasta las 19:30 horas en algunos locales ( revisa aquí

Jumbo funciona hasta las 19:00 horas

Santa Isabel atiende hasta las 19:30 horas

Lider cierra a las 19:00 horas y locales Express de Lider a las 19:30 horas

En tanto, estos son los establecimientos que tienen permitido atender durante los días feriado irrenunciable, el jueves y viernes: