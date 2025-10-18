A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Girona en TV y streaming
Los clubes se miden durante este sábado por la Fecha 9 de LaLiga de España.
Continúa la Fecha 9 de LaLiga de España y Barcelona se mide contra Girona durante este sábado.
El cuadro azulgrana viene de caer por 1-4 ante Sevilla, mientras que su contrincante celebró un anterior triunfo por 2-1 ante Valencia.
Cuándo juega Barcelona vs. Girona
El partido de Barcelona contra Girona por LaLiga es este sábado, 18 de octubre, a las 11:15 horas de la mañana en Chile.
Los locales reciben a su rival en el Estadi Olímpic Lluís Companys de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Girona
El partido de Barcelona vs. Girona se transmite por TV en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de LaLiga se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
