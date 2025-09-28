A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 7 de LaLiga de España.
Este domingo siguen los cruces por la Fecha 7 de LaLiga y llega el turno del partido entre Barcelona y Real Sociedad.
Los locales vienen de alzarse por 3-1 ante Oviedo por el torneo local, mientras que su contrincante también celebró un anterior triunfo ante Mallorca por la cuenta mínima.
Cuándo juega Barcelona vs. Real Sociedad
El partido de Barcelona vs. Real Sociedad es este domingo, 28 de septiembre, a las 13:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadi Olímpic Lluís Companys de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad
El partido de Barcelona vs. Real Sociedad se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de LaLiga se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
