A qué hora y dónde ver a Egipto vs. Venezuela por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo fvf.com.ve

Este viernes continúa el Mundial Sub 17, que en su segunda jornada enfrenta a Egipto con Venezuela, por parte del Grupo E.

La vinotinto viene de imponerse por 3-0 ante Inglaterra en debut, mientras que los Faraones también van por una segunda victoria tras vencer por 4-1 a Haití.

Cuándo juega Egipto vs. Venezuela

El partido de Egipto contra Venezuela por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Egipto vs. Venezuela

El partido de Egipto contra Venezuela se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.