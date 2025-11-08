A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming
Los equipos se miden este sábado en el marco de los últimos cruces de la liga local.
Avanza la Liga de Primera y en su Fecha 27 enfrenta a Unión Española con Colo Colo.
El cuadro local va en búsqueda de los puntos necesarios para alejarse del descenso.
Por su parte, los Albos intentarán acercarse a los puestos que les permitan clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año.
Cuándo juega Unión Española vs. Colo Colo
El partido de Unión Española contra Colo Colo se juega este sábado, 8 de noviembre, a las 15:00 horas.
Para este compromiso el Cacique visita el Estadio Santa Laura.
Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo
El partido de Unión Española contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
