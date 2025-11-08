A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Avanza la Liga de Primera y en su Fecha 27 enfrenta a Unión Española con Colo Colo.

El cuadro local va en búsqueda de los puntos necesarios para alejarse del descenso.

Por su parte, los Albos intentarán acercarse a los puestos que les permitan clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año.

Cuándo juega Unión Española vs. Colo Colo

El partido de Unión Española contra Colo Colo se juega este sábado, 8 de noviembre, a las 15:00 horas.

Para este compromiso el Cacique visita el Estadio Santa Laura.

Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo

El partido de Unión Española contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.