A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming
El cuadro cruzado recibe a su rival en el Claro Arena este domingo por la Liga de Primera.
Este domingo continúan los cruces por la Fecha 26 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a O’Higgins.
Los Cruzados llegan a la jornada con buenos ánimos, tras alzarse por 1-0 ante Universidad de Chile en el clásico universitario de la jornada anterior.
Por su parte, O’Higgins arrastra una reciente derrota por 0-1 ante Coquimbo Unido.
Cuándo juega Universidad Católica vs. O’Higgins
El partido de Universidad Católica contra O’Higgins es este domingo, 2 de noviembre, a las 17:30 horas.
El cuadro cruzado recibe a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins
El partido de Universidad Católica contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, los duelos por la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.