A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo continúan los cruces por la Fecha 26 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a O’Higgins.

Los Cruzados llegan a la jornada con buenos ánimos, tras alzarse por 1-0 ante Universidad de Chile en el clásico universitario de la jornada anterior.

Por su parte, O’Higgins arrastra una reciente derrota por 0-1 ante Coquimbo Unido.

Cuándo juega Universidad Católica vs. O’Higgins

El partido de Universidad Católica contra O’Higgins es este domingo, 2 de noviembre, a las 17:30 horas.

El cuadro cruzado recibe a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins

El partido de Universidad Católica contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, los duelos por la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.