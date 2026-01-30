SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    El partido abre la acción del campeonato chileno durante este viernes.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera.

    Vuelve la acción del fútbol chileno con el estreno de la Liga de Primera 2026 y el primer partido está a cargo de Universidad de Chile y Audax Italiano.

    Los clubes se miden en el marco de la primera fecha del campeonato local, donde los azules cuentan con el debut de Paqui Meneghini como DT.

    Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano

    El partido de Universidad de Chile contra Audax Italiano es este viernes, 30 de enero, a las 20:00 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

    Dónde ver a U. de Chile vs. Audax Italiano

    El partido de Universidad de Chile contra Audax Italiano se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.

